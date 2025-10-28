Ter, 28 de Outubro

SINISTRO DE TRÂNSITO

Pedestre morre atropelado por moto na BR-101, no Ibura, Zona Sul do Recife

De acordo com o Samu, pedestre veio a óbito ainda no local do acidente

Atropelamento aconteceu no KM 76 da BR 101, no IburaAtropelamento aconteceu no KM 76 da BR 101, no Ibura - Foto: Google Maps/Reprodução

Um pedestre, que não foi identificado, morreu na noite dessa segunda-feira (27), no Recife, após ser atropelado por uma moto.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 76 da BR-101, no Ibura, Zona Sul da capital pernambucana, nas proximidades da Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Jaboatão dos Guararapes da via.

Com o impacto da batida, o pedestre faleceu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e constatou o óbito. 

Confira o local do acidente

Ainda segundo a PRF, o condutor e o passageiro da moto ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicinal Legal (IML) estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

