Pedestre morre atropelado por moto na BR-101, no Ibura, Zona Sul do Recife
De acordo com o Samu, pedestre veio a óbito ainda no local do acidente
Um pedestre, que não foi identificado, morreu na noite dessa segunda-feira (27), no Recife, após ser atropelado por uma moto.
O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 76 da BR-101, no Ibura, Zona Sul da capital pernambucana, nas proximidades da Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Jaboatão dos Guararapes da via.
Com o impacto da batida, o pedestre faleceu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e constatou o óbito.
Confira o local do acidente
Ainda segundo a PRF, o condutor e o passageiro da moto ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.
O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicinal Legal (IML) estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.