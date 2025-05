Pediatra debate uso excessivo de celular por jovens: "é um problema de saúde pública"

A- A+

Nesta segunda-feira (26), no auditório da Unit-PE, o Dr. Daniel Becker, pediatra, sanitarista e mestre em Saúde Pública, palestrou sobre ‘O uso do celular por adolescentes’, tratando sobre os desafios e as possibilidades da educação no contexto do mundo digital.

Segundo o especialista, o uso excessivo de celulares, especialmente por crianças e adolescentes, tem se mostrado um desafio crescente, impactando diretamente todo o desenvolvimento emocional, social e de aprendizado.

O médico apontou diversos estudos e pesquisas que indicam que a exposição prolongada às telas tem levado a diversos distúrbios: como do sono, ansiedade, depressão e dificuldade de concentração.

Grande referência nacional sobre o tema e um dos profissionais consultados acerca da Lei nº 15.100/2025, que proíbe o uso de dispositivos eletrônicos na escola, o doutor refletiu se já podemos tratar o uso excessivo de telas como um problema de Saúde Pública.

“Sim. O aumento de depressão e ansiedade no Brasil, entre 2013 e 2023, período que tem um aumento na distribuição de celulares entre adolescentes, esses problemas foram muito maiores no Brasil do que em outros países”, iniciou.

“Nos Estados Unidos foi em torno de 200%, já é espantoso, mas aqui foi registrado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o aumento de 1500% em crianças de 10 a 14 anos; e 3300% entre 15 a 19 anos”, explicou o pediatra.

Dr. Daniel Becker palestrou sobre o uso excessivo do celular por crianças e adolescentes - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Argumentando que a nossa juventude precisa retomar práticas que antes eram mais comuns: brincar, praticar esportes, namorar e construir relações de diálogo e amizade, o médico afirma que será necessário um esforço coletivo para mudar a atual realidade.

“É espantoso o que está acontecendo com nossas crianças, isso precisa ser considerado como um problema de Saúde Pública e ser enfrentado como e por toda a sociedade, além do Estado. Isso é fundamental para a sobrevivência da humanidade”, afirmou.

Evento que aconteceu na Unit-PE, na Zona Sul do Recife, reuniu diversos profissionais e pesquisadores de múltiplas áreas - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Sobre duas ações que acha fundamental estabelecer, Daniel Becker citou a regulamentação de redes sociais e Inteligência Artificial (IA).

“Se a gente não regulamentar redes sociais e Inteligência Artificial, a gente está caminhando com tanto negacionismo, ódio e manipulação ideológica, estamos caminhando para problemas muito graves, especialmente quando a IA se acoplar aos aplicativos e influenciando ainda mais as crianças, do que já está. É um problema de Saúde Pública muito sério”.

Veja também