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Saúde Pediatra Otelo Schwambach amplia atendimento para saúde infantil com e-book e assistente virtual Ferramenta pode ser acessada 24h por dia, de forma gratuita

Pais e cuidadores podem contar com uma nova ferramenta destinada à auxiliar na atenção voltada para a saúde infantil.

Com o objetivo de sanar dúvidas sobre a saúde de criaças e adolescentes, a assistente virtual IAra utiliza exclusivamente o conteúdo científico do livro “Conversando com o Pediatra” para responder aos questionamentos por meio do WhatsApp, em texto e áudio.

De acordo com o médico pediatra Otelo Schwambach, um dos idealizadores e desenvolvedores do material, a ferramenta é voltada para questões mais urgentes, onde são necessárias respostas rápidas, que podem ser respondidas com o conteúdo contido no livro.

"É possível conversar com a IAra para entender os principais e primeiros sintomas dos filhos. É preciso salvar o número e fazer uma pergunta por áudio ou texto. Essas perguntas podem ser feitas para qualquer situação, desde dor de barriga até meninginte. A resposta é baseada pelo que está escrito no livro, feito por profissionais de diferentes estados do país e com aval do IMIP", explicou Otelo em entrevista à Radio Folha de Pernambuco.

Para começar a interação com a assistente virtual, basta salvar o número (81) 951688247 na agenda de contatos do celular e iniciar o diálogo por meio do WhatsApp. A ferramenta pode ser acessada 24h por dia, de forma gratuita. No entanto, é importante destacar que a assistente virtual foi desenvolvida para ampliar o acesso à informação de qualidade, sem substituir a consulta médica. "A consulta presencial é inquestionavelmente a melhor, a ideal, mas a consulta online ajuda muito. A Iara só dará respostas que estarão no livro e com limites. Ela não indica antibióticos e também não dá diagnósticos", ressaltou o pediatra. E-book conta com informações sobre doenças, prevenção e atendimento do SUS



A iniciativa complementa as diretrizes destacadas pelo livro, que está disponível para ser baixado por meio do site do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), ou clicando neste link. "Todo o conteúdo do livro pode ser acessado pelo site do IMIP. Nele há uma divisão que são aspectos conceituais e doutrinários. Não é só doença. É quando levar meu filho ao médico, por que eu devo vacinar meu filho, a importância da amamentação, quais são as doenças no adulto que são prevenidas por ações na fase infantil", destacou o pediatra Otelo Schwambach. O médico destacou que público-alvo do livro é voltado para pais e cuidadores, mas os estudantes de medicina também podem tirar proveito sobre as práticas médicas doutrinais. "O livro tem aspectos sobre o comportamento da família, comportamento da criança, sobre autismo, sobre TDAH, uma série de coisas. E tem aquelas doencinhas que são as mais comuns na criança: doença respiratória, nariz entupido, dor de garganta, tosse, catarro, asma. Tem as doenças intestinais, claro, diarreia, vômito. Tem as doenças de pele, também", pontuou.

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