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SAÚDE Pediatras alertam para os riscos do uso indevido das "canetas emagrecedoras" Comunicado da Sociedade Brasileira de Pediatria chama atenção para aplicações sem acompanhamento médico e destaca impacto no desenvolvimento muscular

Em um vídeo publicado no TikTok, uma mãe aparece de frente para a câmera ao lado da filha de 17 anos. A mulher aplica uma dose injetável de tirzepatida no braço da adolescente e na legenda destaca: "aplicando mounjaro na minha filha autista".

A postagem não é exceção, na mesma rede social é possível encontrar outros conteúdos de mães que retratam a rotina do tratamento dos filhos com medicamentos de princípio ativo GLP-1, popularmente conhecidos como ‘canetas emagrecedoras’.

Ainda que a maioria dos vídeos alertem para a importância do acompanhamento médico, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) relatou preocupação com o aumento da popularidade da prática e emitiu um aviso sobre o uso dessas substâncias por crianças e adolescentes.

De acordo com a instituição, a aplicação indevida pode oferecer riscos graves à saúde e ao desenvolvimento físico e psicológico de jovens que ainda estão em desenvolvimento físico e emocional.

Para o presidente do departamento científico de endocrinologia da SBP, Crésio Alves, os efeitos adversos se manifestam em maior gravidade na faixa etária pediátrica principalmente porque o organismo ainda está em fase de crescimento.

“Durante a fase que chamamos de estirão do crescimento, o adolescente cresce rapidamente em altura, peso e massa muscular e, por isso, precisa de uma ingestão maior de proteínas, vitaminas e sais minerais. Como esses medicamentos reduzem muito o apetite, podem levar à diminuição da ingestão desses nutrientes e, consequentemente, limitar ou prejudicar o estirão de crescimento”, destaca.

Outro possível risco é que o uso inadequado do medicamento possa atuar como gatilho para transtornos alimentares, como anorexia e bulimia nervosa.

Segundo o especialista, a preocupação está principalmente no uso sem acompanhamento médico, associado à busca por uma perda de peso rápida. “A preocupação só vai existir se o uso for por automedicação ou aquisição do medicamento pela internet, por via clandestina, manipulado ou importado ilegalmente”, explica.

Para controlar os perigos, o médico destaca que é preciso um acompanhamento multifatorial, com a participação de diversos profissionais de saúde.

“O medicamento não é indicado de forma isolada. é preciso que exista uma orientação complementar de atividades físicas e regulação nutricional. O problema é o uso clandestino, quando o paciente utiliza o medicamento sem qualquer orientação. Ele não sabe que atividade física deve fazer ou que alimentação precisa manter para preservar a massa muscular”.

Aumento da obesidade

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2020 e 2025, a prevalência de obesidade entre adolescentes e jovens de 10 a 19 anos aumentou de 12% para 14,1%. Nas crianças de 2 a 9 anos o aumento foi de 12,3% para 12,5% no mesmo período.

Quanto ao tratamento, a pasta destaca que solicitou prioridade à Anvisa para o registro de genéricos à base de semaglutida e liraglutida para aumentar a concorrência, reduzir custos e viabilizar futura incorporação ao SUS.

Desde de 2023, a semaglutida, princípio ativo que imita o hormônio intestinal GLP-1, retardando o esvaziamento do estômago e sinalizando saciedade ao cérebro, é liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no tratamento de adolescentes a partir de 12 anos que apresentam necessidade de controle de peso.

De acordo com a agência, o medicamento deve ser adjuvante a uma rotina de alimentação regulada e atividade física para evitar alterações metabólicas e hormonais.

Em abril deste ano, a Anvisa também liberou a tirzepatida, ativo do Mounjaro, para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em pacientes pediátricos a partir dos 10 anos.



Alerta

A Delegada da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), Erika Paniago, recomenda atenção de pais e equipes de tratamento para comportamentos alimentares que priorizem restrições extremas ou obsessões compulsivas por calorias.

“A preocupação excessiva com o corpo e a imagem também deve ser sinal de alerta, com checagem corporal compulsiva, esconder partes do corpo, comentários autocríticos e comparação social constante”.

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