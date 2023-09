A- A+

Notícias Pedidos de asilo na UE subiram 28% no primeiro semestre de 2023 Com 44% das demandas, Sírios, afegãos, venezuelanos, turcos e colombianos são os principais solicitantes

Os pedidos de asilo registados nos países da União Europeia (UE), Noruega e Suíça no primeiro semestre de 2023 aumentaram 28% na comparação com o mesmo período do ano passado, anunciou a Agência da UE para Asilo.

Um total de 519 mil ofertas de asilo foram apresentadas em 29 países entre janeiro e o fim de junho, informou a agência, que também considera que "segundo as tendências atuais, as demandas podem superar um milhão até o fim do ano".

Sírios, afegãos, venezuelanos, turcos e colombianos são os principais solicitantes, com 44% das demandas.

Os pedidos de asilo no primeiro semestre registraram o maior nível para o período janeiro-junho desde 2015-2016.

No período 2015-2016, quando o fluxo de refugiados para a Europa aumentou com o agravamento do conflito na Síria, o número de pedidos de asilo chegou a 1,3 milhão (em 2015) e 1,2 milhão (em 2016). Em 2022 eram 994.945.

A Alemanha é o país com mais demandas de asilo, 30% do total, quase o dobro da Espanha (17%) e da França (16%).

Quatro milhões de ucranianos que fugiram da invasão russa receberam atualmente uma proteção temporária na UE.

Veja também

Dia da Amazônia No Dia da Amazônia, organizações alertam sobre preservação do bioma