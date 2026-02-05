A- A+

Polícia Federal Polícia Federal lança pedra fundamental de nova sede em Pernambuco Novo complexo será erguido no mesmo endereço da antiga sede. Obras devem ser concluídas em 38 meses

Foi lançada no início da tarde desta quinta-feira (5) a pedra fundamental da nova sede da Polícia Federal (PF) em Pernambuco, localizada na Avenida Cais do Apolo, n° 321, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O novo complexo da corporação será erguido no mesmo endereço da antiga sede e contempla um prédio principal com 10.000 m² de área construída e um edifício de serviços e garagem com 4.000 m².

As obras, que já começaram, têm previsão de 38 meses para a entrega final, segundo a polícia.

O lançamento, que marca o começo da construção do edifício, contou com a presença do diretor-geral substituto da Polícia Federal, William Marcel Murad; da nova superintendente da PF em Pernambuco, Adriana Albuquerque de Vasconcelos, que tomou posse nesta quinta-feira; do diretor de administração e logística da PF, André Luis Lima Carmo, e do diretor de Amazônia e Meio Ambiente da corporação, Humberto Freire de Barros.

“Que esse lançamento seja o resgate das nossas memórias e que essas memórias possam incentivar a retomada desse momento tão especial em nossas vidas. Com essa solenidade se renovam as esperanças de retomarmos o nosso prédio, nossa identidade física e toda a dignidade que a Polícia Federal merece”, declarou a recém-empossada superintendente da PF em Pernambuco.

Nova sede

Conforme a instituição, a nova sede possibilitará unificar o efetivo no estado, que hoje encontra-se distribuído em quatro endereços, gerando ganhos de eficiência administrativa, melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento mais qualificado aos cidadãos.

O prédio principal contará com espaços administrativos modernos, com ambientes integrados para otimização de fluxos de trabalho; delegacias especializadas; laboratórios e instalações de alto padrão para a perícia criminal, ampliando a capacidade técnico-científica da instituição; setor de flagrantes; auditório; centro de treinamento policial; sala de comando e controle para operações estratégicas; e áreas de atendimento ao público mais amplas e confortáveis.

Projeto

O projeto arquitetônico incorpora soluções sustentáveis, como reúso e aproveitamento de água da chuva, área verde com plantio de árvores no entorno e diretrizes de eficiência energética, observando as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Prefeitura do Recife (PCR).

A edificação também terá sistemas avançados de segurança predial e controle de acesso.

