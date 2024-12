A- A+

mundo Pedra gigante cai em rodovia no Peru e mata três pessoas; vídeo Motorista foi único sobrevivente, após ser resgatado pela polícia; vítimas, originárias da China e de Taiwan, estavam no país por motivos comerciais

Um acontecimento trágico foi registrado por câmeras no Peru quando na última segunda-feira, quando uma pedra gigante caiu sobre uma caminhonete devido a um deslizamento de terra de uma encosta e causou a morte de três pessoas de nacionalidade chinesa, que estavam no país por motivos comerciais. O condutor do veículo foi o único sobrevivente após uma operação da Polícia Nacional para o resgatar.

A sequência ocorreu na Rodovia Central, no km 98, em Cacray, distrito de San Mateo, província de Huarochirí. As autoridades explicaram à imprensa que o incidente ocorreu após a queda da pedra que rolou da montanha, algo comum naquela região. O acidente ocorreu em uma das rotas mais perigosas da região devido aos deslizamentos de terra, principalmente na época das chuvas.





Na gravação, publicada nas redes sociais, são vistos em um primeiro momento dois veículos brancos, uma caminhonete Toyota Hilux e uma van, parados na estrada enquanto outros veículos se deslocavam no sentido contrário. Mas depois disso, uma pedra gigante cai do morro em alta velocidade e atinge a cabine do caminhão. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e depois capotou.

| En Perú se reportaron tres personas muertas el lunes luego de la caída de una roca sobre una camioneta que se trasladaban por la Carretera Central, sector de Cacray, provincia de Huarochirí. pic.twitter.com/CWMKRXFWAQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 3, 2024

Segundo a imprensa local, o motorista foi o único sobrevivente, que foi resgatado com vida por membros da Polícia Nacional e levado às pressas para o Hospital Matucana. Também participaram da operação equipes de resgate de Desarrollo Vial de los Andes e da promotora Ana María Cruz Escobar, que certificaram as mortes e providenciaram a transferência dos corpos para um necrotério próximo.

Em meio a uma operação que causou caos no trânsito, os corpos foram retirados, os destroços espalhados no asfalto e as bagagens foram revistadas para identificação. Conforme relatado pelo El Tiempo, as autoridades pediram que os motoristas tenham extrema cautela devido à instabilidade das colinas e às condições escorregadias da estrada.

Embora se soubesse que as vítimas eram chinesas, os seus nomes não foram revelados. A van branca está registrada em nome da empresa Jungle Fresh Organic SAC, que se dedica à exportação de produtos orgânicos como café e cacau, que depois são enviados para a Ásia. No veículo, a polícia encontrou panelas elétricas de arroz, jarras e eletrodomésticos.

Foi revelado que uma empresária da ilha de Taiwan, que era gerente geral da empresa proprietária do veículo, morreu no incidente. As outras duas mortes eram de pessoas do sexo masculino. Foi relatado que todos a bordo da caminhonete estavam no Peru para fechar contratos de trabalho.

A Polícia Nacional ainda está investigando o incidente, que provocou diversas reclamações de cidadãos sobre a insegurança dessa rota, uma das mais movimentadas, mas vulneráveis, do Peru. Por isso, exigem medidas preventivas, como barreiras de contenção e monitoramento das áreas mais críticas.

