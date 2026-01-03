A- A+

Luto Pedro Campos se manifesta sobre a morte do sogro Augusto Carneiro: "Momento de profunda dor" Sogro do deputado federal, Augusto Carneiro, se envolveu em um acidente entre duas motocicletas na tarde dessa sexta-feira (2), em Santo Amaro, área central do Recife

O deputado federal Pedro Campos falou pela primeira vez sobre a morte do sogro Augusto Carneiro, que se envolveu em um acidente entre duas motocicletas e não resistiu aos ferimentos na tarde dessa sexta-feira (2).



O sinistro ocorreu na avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, área central do Recife.

Em uma mensagem divulgada em seu perfil oficial no Instagram, Campos agradeceu as orações e mensagens de carinho que a família recebeu.

No texto, o deputado declarou estar de coração dilacerado e citou as qualidades de Augusto Carneiro.



"Guto foi um filho exemplar, marido companheiro, pai excepcional e o melhor avô que Nina poderia ter", afirmou Pedro Campos, referindo-se à sua filha Nina, de 1 ano.



Augusto Carneiro era o pai da esposa do deputado federal, a odontopediatra Augusta Carneiro.



Confira a nota:

"Com o coração dilacerado, venho, em nome da minha família, agradecer as orações e mensagens de carinho e fé que nos chegam em razão do falecimento do meu sogro, Carlos Augusto Carneiro, ocorrido na última sexta-feira. Guto foi um filho exemplar, marido companheiro, pai excepcional e o melhor avô que Nina poderia ter. Que Deus nos conceda força e consolo para atravessar este momento de profunda dor em nossa família. Pedro, Guta e Nina."



Colisão

O sinistro ocorreu na avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, área central da capital. Augusto Carneiro, de 56 anos, conduzia uma das motos envolvidas no sinistro.



A outra motocicleta era ocupada por um casal. O motorista de 47 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira foi socorrida e levada com vida para o Hospital da Restauração.



Não há detalhes sobre o seu estado de saúde até o momento.

Equipes do Samu, Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e Corpo de Bombeiros de Pernambuco foram acionadas para atender a ocorrência.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também esteve presente no local.

