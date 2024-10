A- A+

DENÚNCIA Dono do Telegram é acusado pela ex-mulher de agredir filho e não pagar pensão A mãe de três filhos com Pavel Durov criticou a imagem cuidadosamente administrada do titã russo da tecnologia por meio de uma queixa criminal e seu relato sobre seu estilo de vida opulento

Durante muitos dos quase 10 anos em que foram parceiros românticos, Irina Bolgar disse que ela e Pavel Durov desfrutaram de um estilo de vida luxuoso. A extravagância cresceu à medida que o Telegram, o aplicativo de mensagens criado por Durov, se tornou um sucesso mundial, consolidando-o como bilionário e um dos executivos mais poderosos do setor de tecnologia.

Durante os verões, eles gastavam cerca de US$ 1 milhão para passar um mês em um resort de 116 acres na Sardenha. Em Dubai, eles ficavam em uma cobertura à beira-mar com elevador próprio. Aviões particulares os levavam para Paris, Itália e Mônaco.

Mas algo mudou durante esse período, segundo Bolgar, que agora está envolvida em uma disputa legal com Durov. Ela disse que ele se transformou de um empreendedor de princípios, a quem ela admirava, em um adversário cada vez mais arrogante, controlador e, por fim, abusivo.

De acordo com uma denúncia criminal feita por Bolgar na Suíça no ano passado contra Durov, ele abusou do filho mais novo deles cinco vezes entre 2021 e 2022. Em uma ocasião, Durov bateu nas costas da criança, jogando-o para o outro lado da sala, segundo ela. Em outra, ele o sacudiu com tanta força que os sapatos do menino saíram. Mais tarde, ele agarrou a criança pela perna e disse que iria matá-lo.

Os detalhes estão incluídos em documentos públicos relacionados ao caso criminal, anteriormente relatado pela Forbes. Os arquivos não listam os nomes de Durov, Bolgar e dos filhos, mas há uma série de fatores identificadores, incluindo o número do processo de uma ação civil de custódia de menores movida por Bolgar.

Um porta-voz dos promotores de Genebra confirmou que uma investigação estava em andamento, mas recusou-se a comentar mais. O porta-voz de Durov disse em uma declaração que os incidentes "nunca ocorreram" e que as acusações "carecem de fundamento".

Bolgar, em uma entrevista de quatro horas em Genebra, onde agora vive com os três filhos que teve com Durov, disse que não poderia se aprofundar nas acusações de abuso infantil devido à investigação. No entanto, ela forneceu outros detalhes sobre o relacionamento deles, que agora ameaça complicar ainda mais os já significativos problemas legais de Durov na Europa.

Na França, Durov enfrenta acusações criminais relacionadas à disseminação de conteúdo ilícito no Telegram, em um caso que abalou o mundo da tecnologia. É um dos primeiros exemplos de um governo democrático responsabilizando criminalmente um dos principais líderes de mídia social pelo que foi disseminado em sua plataforma.



As autoridades francesas detiveram Durov em agosto, após ele aterrissar perto de Paris em um avião particular vindo do Azerbaijão. Os promotores acusam Durov, um defensor declarado da liberdade de expressão e da privacidade, de crimes, incluindo facilitar a distribuição de material de abuso sexual infantil, tráfico de drogas e fraude. Ele pode enfrentar anos de prisão.

As alegações de Bolgar incluem pensão alimentícia não paga, de acordo com documentos relacionados à denúncia criminal. Isso pode significar que, mesmo que Durov encontre uma maneira de superar as acusações na França, ele enfrentará mais problemas legais em outro lugar.

O relato de Bolgar, juntamente com o caso que ela apresentou contra ele, também oferece uma visão da vida rara e reservada de Durov, que continua sendo um dos magnatas da tecnologia menos compreendidos do mundo. Embora o Telegram tenha acumulado quase um bilhão de usuários, Durov evitou o tipo de escrutínio que seus pares do Vale do Silício enfrentam. Adivinhar as lealdades do empresário nascido na Rússia tornou-se um jogo entre os conhecedores de tecnologia da Rússia, onde o Telegram domina.

“A imagem cuidadosamente construída de Durov como defensor da liberdade desmorona quando confrontada com sua vida pessoal”, disse Bolgar, uma advogada treinada originalmente de São Petersburgo. “Revela um contraste gritante entre suas declarações públicas de liberdade e suas ações privadas.”

O porta-voz de Durov disse que Bolgar e Durov “nunca foram um casal” e que ela reivindicou pessoalmente milhões de dólares que ele forneceu como pensão alimentícia e que ela gastou de forma pródiga em bens de luxo e outras extravagâncias.

“Durov tem muitos filhos, e ele apoia cada um deles igualmente, à razão de US$ 10.000 por mês por criança”, escreveu o porta-voz em uma declaração. “Agora, Durov espera que o sistema judiciário suíço resolva essa disputa para que os fundos desviados por Bolgar possam ser usados para seu propósito original: apoiar as crianças.”



Bolgar negou ter usado indevidamente o dinheiro que recebeu de Durov.

Os comentários dele contrastam com as evidências do relacionamento fornecidas por Bolgar, incluindo recibos de férias luxuosas, um documento notarial prometendo até 150.000 euros por mês em apoio financeiro e anos de fotos que mostram o casal sorrindo em um jato particular, comemorando aniversários e passando tempo juntos na Itália, nos Emirados Árabes Unidos, na Rússia e em outros locais, além de outros materiais.

Um ex-funcionário de Durov, que viu os dois juntos com frequência de 2013 a 2018, descreveu um casal amoroso que vivia em um apartamento no centro de São Petersburgo. A pessoa, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou ter visto Durov dar presentes luxuosos a Bolgar, incluindo joias Cartier.

Os promotores suíços ainda não decidiram se vão apresentar acusações formais contra Durov. No entanto, um tribunal de proteção à infância em Genebra suspendeu o direito de Durov de manter contato pessoal com os filhos após a denúncia de Bolgar. Fazer uma denúncia criminal falsa é ilegal segundo a lei suíça e pode resultar em pena de prisão ou multa.

O porta-voz de Durov disse que ele tomou conhecimento das acusações neste verão e que contratou advogados para “apresentar os verdadeiros fatos às autoridades suíças”.

Yoga, Bitcoin e um Leão de Aluguel

Bolgar, de 44 anos, disse que conheceu Durov, de 39, por meio de um amigo no verão de 2012, em São Petersburgo. Ela disse que a amizade deles floresceu por meio de um interesse comum em yoga. As coisas se tornaram românticas em um feriado de inverno no hotel Burj Al Arab, em Dubai. Ela o descreveu como encantador e disse que ficou impressionada com suas opiniões libertárias.

Quando voltaram para a Rússia, Bolgar disse que moraram juntos no hotel W em São Petersburgo antes de conseguirem um apartamento a uma curta distância da sede da empresa dele. No final de 2013, ela teve o primeiro filho deles.



De acordo com Durov, o relacionamento era transacional. “Bolgar, que era a professora de yoga de Durov na época, sugeriu a Durov que eles tivessem filhos juntos”, disse o porta-voz dele em uma declaração. “Ele concordou, e três filhos nasceram.”

Nos anos seguintes, Bolgar disse que o romance continuado permitiu que ela tivesse um lugar privilegiado enquanto a carreira de Durov decolava. Quando ele começou a construir o que viria a ser o Telegram, em 2013, ela disse que os dois trocavam mensagens no que seria uma versão inicial do aplicativo. Ela compartilhou fotos de Durov dessa época, quase sempre vestido de preto, curvado sobre um laptop ou telefone.

Em 2014, Durov vendeu sua participação em sua primeira empresa de mídia social, o VKontakte, alegando que não teve escolha depois que as autoridades russas exigiram acesso aos dados dos usuários, que ele se recusou a entregar. Como resultado, ele disse que deixaria o país. A história se tornou um anedotário que Durov repetia com frequência para reforçar seu compromisso com a privacidade.

Bolgar descreveu a verdade como mais complicada. Depois de vários meses fora da Rússia, Durov voltou ao país com Bolgar, apesar de suas declarações públicas, disse ela. Os dois retomaram a vida juntos em São Petersburgo.

“Quando decidimos voltar para a Rússia, eu perguntei a ele: ‘Então, você disse que não gostaria de voltar para a Rússia, mas agora tem a intenção oposta.’ Ele disse: ‘Por que não voltar para a Rússia?’”, disse ela.

O porta-voz de Durov disse que ele viveu principalmente fora da Rússia após 2013, mas que nunca escondeu retornos ao país.

Bolgar disse que Durov nem sempre era verdadeiro. Quando ela o questionou sobre uma notícia de 2014 que dizia que Durov tinha outra família, ele negou. Mais tarde, Bolgar descobriu a verdade quando o motorista do casal trouxe uma sacola de presentes para comemorar o ano novo que parecia ser para a outra família de Durov.



“O motorista confundiu as listas e trouxe os presentes para as crianças mais velhas”, disse ela.

Durov muitas vezes projetava uma persona ascética. Mas Bolgar disse que ele apreciava o estilo de vida opulento. Em uma mensagem para ela, ele refletiu sobre o custo de US$ 20.000 por noite de um hotel em Dubai e qual suíte escolher.

Pavel Durov, fundador do Telegram | foto: Reprodução/Instagram

“Posso fazer isso porque ganhei dezenas de milhões de dólares facilmente com Bitcoins”, disse ele a ela.

Ele também se concentrava em sua imagem, disse ela, obcecado com a forma física e pedindo a um amigo, dono de uma agência que representava modelos de trajes de banho, que tirasse fotos dele para as redes sociais. Ele disse a ela para “ver como as pessoas da lista de ricos da Forbes vivem” e, em outra ocasião, enviou-lhe uma foto segurando um leão bebê alugado.

O porta-voz de Durov contestou que ele vivesse de outra forma que não fosse austera. “Durov tem sido consistentemente crítico dos estilos de vida extravagantes dos ultrarricos e defende a criação em vez do consumo”, disse o porta-voz.

Apresentando Acusações

O comportamento de Durov mudou em 2021, disse Bolgar. Ele se tornou psicologicamente abusivo em relação a ela e começou a atacar os filhos.

“Ou você faz tudo do meu jeito e então tem o direito moral de reclamar, ou faz tudo do seu jeito e não reclama”, disse Durov em 2021.

Em abril daquele ano, ele bateu em seu filho, que na época tinha 3 anos, jogando-o “para o outro lado da sala”, de acordo com a declaração de Bolgar à polícia. Em novembro de 2021, em Paris, ele bateu novamente na criança e a sacudiu violentamente. Como resultado, a criança sofreu uma concussão e, por vários meses, apresentou enurese noturna e pesadelos, segundo a denúncia.

Nessa época, Bolgar disse que Durov começou a pedir para ela se mudar para Dubai. Ela recusou. Disse que estava preocupada com as leis dos Emirados Árabes Unidos, onde Durov se tornara cidadão, que poderiam dar a ele direitos de custódia das crianças.



A última vez que eles se viram foi em setembro de 2022. Ela o alertou de que, se ele não mudasse seu comportamento abusivo, ela iria à polícia. Ele ameaçou cortar o apoio financeiro. Ele fez isso, a partir de novembro de 2022, disse ela.

Em 2022, Durov disse que descobriu que Bolgar havia abusado do uso de cartões vinculados às suas contas bancárias, gastando vários milhões de dólares em roupas de luxo e joias caras. Durov, segundo o porta-voz dele, “acredita que a exibição de riqueza excessiva é especialmente prejudicial para as crianças, pois muitas vezes diminui sua motivação e criatividade.”

Bolgar, agora trabalhando como gerente de projetos, disse que Durov nunca reclamou de seus hábitos de consumo.

Em março de 2023, ela foi a uma delegacia de polícia em Genebra para fazer a denúncia oficial contra Durov.

“Por que não fiz isso antes? Foi muito difícil para mim fazer uma denúncia contra a pessoa com quem passei 10 anos da minha vida”, disse ela. “Havia uma barreira interna em minha mente que eu tive que superar para ir à polícia”, acrescentou.

O Ministério Público de Genebra inicialmente recusou-se a aceitar sua denúncia porque foi feita mais de três meses após o episódio violento mais recente. Um tribunal permitiu que o caso avançasse depois que ela recorreu. Este ano, Bolgar também abriu um processo civil de pensão alimentícia contra Durov na Suíça, que busca quase 125 milhões de francos suíços, cerca de US$ 145 milhões.

Nos últimos meses, a disputa deles chegou às redes sociais. Em julho, após Bolgar fazer seus primeiros comentários públicos sobre Durov ser o pai de seus filhos, ele postou que tinha mais de 100 filhos em vários países como doador de esperma.

Bolgar respondeu no Instagram, postando um retrato dela com os três filhos. “Devemos sempre ser responsáveis por nossos filhos”, disse ela. “Essa é a diferença entre um doador de esperma e um pai.”

Ícone do Telegram na tela de um celular. Empresa é de Pedro Durov | foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

