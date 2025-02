A- A+

Visita Pedro Ivo Viana Moura e Rogério Morais, do Instituto Pipa, visitam a Folha de Pernambuco Durante a visita, Pedro Ivo falou sobre os desafios do Instituto Pipa, iniciativa social dedicada aos cuidadores de crianças de até 3 anos

O presidente do Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa), o empresário Pedro Ivo Viana Moura, e o diretor-executivo do Instituto, Rogério Morais, visitaram a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (3).

Pedro Ivo, também sócio das Baterias Moura e fundador da Viana & Moura Construções, e Rogério Moraes, colunista do “Papo de Primeira”, na Folha de Pernambuco e neste Portal FolhaPE, foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro; pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; e demais diretores do veículo.

Pedro Ivo Viana Moura e Rogério Morais, do Instituto Pipa, visitam a Folha de Pernambuco | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Durante a visita, Pedro Ivo falou sobre o Instituto Pipa, iniciativa social dedicada aos cuidadores de crianças de até 3 anos, filhos de seus colaboradores e de funcionários de empresas parceiras, além de pessoas de comunidades.

"A causa da primeira infância é mundialmente reconhecida como a causa que pode propiciar a maior transformação social e econômica no mundo. Aqui, em Pernambuco, nós temos muitas frentes, muito esforço, mas faltando uma aliança", afirmou Pedro Ivo.

Na Folha, Rogério Morais destacou que o Instituto Pipa surgiu para apoiar o desenvolvimento de filhos dos colaboradores da Viana e Moura Construtora, durante a primeiríssima infância (0a 3 anos), ofertando acompanhamento individualizado de pedagogas, psicólogas e enfermeiras.

Morais contou que a iniciativa surgiu em 2018, ganhou proporções, se estabeleceu no ambiente digital, com atendimentos via WhatsApp, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia. Mais de mil crianças já foram atendidas.

“O piloto começou antes da pandemia. É um processo de educação parental, na maioria das vezes, com as mães. A gente orienta sobre cuidados pelo WhatsApp, como rotina do sono, alimentação, amamentação, e, a cada dois meses, entregamos kit com livros e brinquedos. Estimulamos para incentivar o desenvolvimento”, destacou Rogério.



Ainda de acordo com o diretor-executivo do Instituto Pipa, o objetivo é ampliar o atendimento para novas famílias. Atualmente, a iniciativa conta com a atuação de 13 profissionais, entre a equipe multidisciplinar - enfermeiras, pedagogas e assistentes sociais - e administrativa.



"Agora a gente está começando a fase de aprovação dos projetos em fundos da criança. No fundo da criança, a gente tem a possibilidade de receber repasse de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Apenas 1/3 das empresas que podem doar, repassar em imposto de renda, fazem esse repasse. E a maior parte de quem doa é para projetos do Sul e do Sudeste. Um grande sonho é a gente unir todo mundo em prol dessa causa, para que a gente possa ter uma transformação efetiva aqui no nosso Estado", afirmou Rogério Morais.

Pedro Ivo conheceu parque gráfico da Folha de Pernambuco | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Eduardo de Queiroz Monteiro parabenizou Pedro Ivo e destacou a atuação do empresário nas atividades econômicas e sociais.

"Pedro Ivo é um dos melhores empresários do Estado. De uma tradição excepcional da família Moura. Pedro diversificou a área de atuação dele. Baterias Moura é a mãe de todo o sistema, mas ele tem outras atividades empresariais, na construção. É um empresário referência, com grande sensibilidade social", destacou.

O presidente do grupo EQM também entregou exemplares do livro que destaca o compromisso da Usina Cucaú - empresa que integra o Grupo EQM - com o desenvolvimento sustentável.



No jornal, Pedro Ivo e Rogério Moraes também foram recepcionados pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo; e pela editora-chefe da redação, Leusa Santos.

Também estiveram presentes o assessor geral da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos, e demais jornalistas do veículo.

No jornal, o presidente e o diretor-executivo do Instituto Pipa também conheceram a redação integrada e o parque gráfico da Folha de Pernambuco.

