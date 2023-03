A- A+

espanha Pedro Sánchez anuncia reforma ministerial em ano eleitoral na Espanha Com estas mudanças, o governo espanhol, que se diz feminista, mantém a maioria feminina, com 12 mulheres e 11 homens, incluindo o primeiro-ministro

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reorganizou seu gabinete nesta segunda-feira (27), em um ano de eleições-chave, após a saída de duas ministras que disputarão as municipais de maio.

O líder socialista anunciou, em um discurso no palácio do governo, a nomeação de Héctor Gómez Hernández como novo ministro de Indústria, Comércio e Turismo e de José Manuel Miñones Conde como novo ministro da Saúde.

Gómez substitui Reyes Maroto e Miñones substitui Carolina Darias, que disputarão em maio as prefeituras de Madri e Las Palmas (Canárias), respectivamente.

"Com estas nomeações, o governo enfrentará a reta final da legislatura, período em que continuaremos a aprofundar os grandes objetivos da legislatura", disse Pedro Sánchez.

Esta substituição ministerial ocorre a dois meses das eleições municipais e regionais de 28 de maio e a nove meses das legislativas previstas para o final do ano.

Chegando ao poder em junho de 2018 graças a uma moção de censura no Congresso que tirou do poder seu antecessor, o conservador Mariano Rajoy, Sánchez governa desde janeiro de 2020 à frente de uma coalizão dos socialistas com a esquerda radical do Podemos.

Segundo várias pesquisas, os conservadores do Partido Popular (PP) poderiam vencer as legislaturas de fim de ano, mas precisariam da extrema direita para obter uma maioria que lhes permita governar.

Depois de pedir aos espanhóis que "renovem a confiança com o voto" na esquerda, Sánchez avaliou que o país precisa de "uma década de governos progressistas para reverter os danos sociais, econômicos e ambientais deixados pela década anterior", na qual o PP governou entre 2011 e 2018.

"Temos um longo caminho pela frente de melhorias sociais, mudanças econômicas, desafios ambientais e avanços feministas", acrescentou Sánchez.

Mas o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, disse aos jornalistas que o governo está "muito desgastado" e que o país "caminha para uma mudança política (...) nas eleições gerais" do final do ano.

O novo titular da Indústria indicado por Sánchez, de 44 anos, já fazia parte da equipe de Reyes Maroto no ministério. Até julho passado, ele era líder da bancada socialista no Congresso dos Deputados.

Miñones, o farmacêutico de 50 anos que assumirá o ministério da Saúde, foi delegado do governo para a região da Galiza (noroeste).

Carolina Darias foi nomeada ministra da Saúde em janeiro de 2021, quando teve início a campanha de vacinação em meio à epidemia de Covid-19, substituindo Salvador Illa, que disputou as eleições regionais da Catalunha.

Reyes Maroto manteve-se no comando da pasta da Indústria desde que Pedro Sánchez assumiu o poder em junho de 2018.

Com estas mudanças, o governo espanhol, que se diz feminista, mantém a maioria feminina, com 12 mulheres e 11 homens, incluindo o primeiro-ministro.

Veja também

taiwan Ex-presidente de Taiwan inicia polêmica visita à China