Pedro Sánchez critica Milei após argentino comparar socialismo ao fascismo
Primeiro-ministro espanhol afirmou que não aceitará que presidente argentino "defina o socialismo"
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, criticou o presidente da Argentina, Javier Milei, em um discurso. Milei havia, em uma visita à Espanha, equiparado o fascismo ao socialismo, corrente ideológica de Sánchez. O espanhol afirmou que não aceitará que ele "defina o socialismo".
"O socialismo é feito de homens e mulheres que sorefreram perseguição, exílio, morte e prisão por defenderem a democracia", defendeu o primeiro-ministro. Pedro Sánchez também disse que, se forem chamados de esquerdistas como se fosse algo pejorativo, responderão que "estamos muito orgulhosos de ser".
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"Com esta mão elevamos o salário mínimo e a assistência, ajudamos a causa do feminismo", completou levantando a mão esquerda.