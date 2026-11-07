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resposta Pedro Sánchez critica Milei após argentino comparar socialismo ao fascismo Primeiro-ministro espanhol afirmou que não aceitará que presidente argentino "defina o socialismo"

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, criticou o presidente da Argentina, Javier Milei, em um discurso. Milei havia, em uma visita à Espanha, equiparado o fascismo ao socialismo, corrente ideológica de Sánchez. O espanhol afirmou que não aceitará que ele "defina o socialismo".

"O socialismo é feito de homens e mulheres que sorefreram perseguição, exílio, morte e prisão por defenderem a democracia", defendeu o primeiro-ministro. Pedro Sánchez também disse que, se forem chamados de esquerdistas como se fosse algo pejorativo, responderão que "estamos muito orgulhosos de ser".

"Com esta mão elevamos o salário mínimo e a assistência, ajudamos a causa do feminismo", completou levantando a mão esquerda.

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