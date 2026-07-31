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Mundo Pedro Sánchez denuncia 'violação e ataque à integridade territorial da Espanha' "Nos responsabilizamos pelo estado emocional, pela situação de angústia que vocês estão vivendo nas últimas horas", afirmou o primeiro-ministro

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chamou de “violação e ataque à integridade territorial da Espanha” a chegada em massa de quase 40 mil migrantes procedentes de Marrocos ao enclave de Ceuta.

“O governo da Espanha está com a cidade de Ceuta”, afirmou Sánchez. “Nos responsabilizamos pelo estado emocional, pela situação de angústia que vocês estão vivendo nas últimas horas”.

Durante uma visita ao território de Ceuta, o chefe de Governo chamou a situação de “ataque à fiscalização territorial da Espanha”.

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