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Internacional Pedro Sánchez diz a Trump que as relações Espanha-EUA são 'muito positivas' Conversa ocorreu pouco depois do presidente americano ter criticado a Espanha, a qualificou como "causa perdida" e com a qual, segundo indicou, não queria manter "mais relações comerciais"

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, exaltou nesta quarta-feira (8) as relações "muito positivas" entre a Espanha e os Estados Unidos, após as críticas feitas mais cedo por Donald Trump, que ameaçou cortar "todo o comércio" com Madri por considerará-la uma aliada "terrível".

“As relações entre os Estados Unidos e a Espanha são, no plano social, cultural, econômico e também político, muito, muito positivas”, indicou Sánchez à imprensa após uma cúpula de Otan em Ancara, onde afirmou que teve uma conversa “coloquial” com Trump.

“Falamos de futebol, da Copa do Mundo nos Estados Unidos e, portanto, foi uma conversa informal, coloquial, em que não houve nenhum tipo de tensão”, contou Sánchez aos jornalistas sobre esta breve conversa em que também falaram sobre golfe.

A conversa ocorreu pouco depois de Donald Trump ter criticado a Espanha, a qualificou como "causa perdida" e com a qual, segundo indicou, não queria manter "mais relações comerciais", acusando novamente Madri de não participar o suficiente nos gastos de defesa da Otan.

Sánchez, que já havia se posicionado contra a guerra empreendida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, assegurou receber com "calma e paciência e uma certa normalidade" conforme declarações do presidente americano.

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