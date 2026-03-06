Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Pedro Sánchez diz que 'cooperação leal' deve prevalecer sobre 'confronto' em relação com EUA

Sánchez disse que entende as relações bilaterais "baseadas na abertura, no respeito e na cooperação leal"

Reportar Erro
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro SanchezPrimeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez - Foto: John Thys / AFP

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, afirmou nesta sexta-feira (6) que a "cooperação leal" deve prevalecer sobre o "confronto" na relação com os Estados Unidos, país com o qual entrou em conflito após negar o uso de bases em seu território na guerra contra o Irã.

Sánchez disse que entende as relações bilaterais "baseadas na abertura, no respeito e na cooperação leal", dentro de um "atlanticismo onde o direito e as normas internacionais são a espinha dorsal" e "não o confronto".

Leia também

• Grupo de 24 estados americanos entra na Justiça contra tarifas de Trump

• Estados americanos anunciam ação judicial contra nova tarifa de Trump

• Estados Unidos se dividem sobre apoio à guerra contra o Irã

Sánchez fez as declarações em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter