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Espanha Pedro Sánchez nega vínculo com a trama que buscou interferir nas investigações contra seu entorno "Nunca apoiei, nunca tive qualquer informação, nunca soube de nada que eu jamais toleraria", declarou o líder socialista à margem de uma cúpula UE-Bálcãs em Montenegro

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou nesta sexta-feira (5) que nunca teve conhecimento nem tolerado as ações de uma conspiração dentro do seu Partido Socialista que tentou sabotar investigações judiciais que eram prejudiciais.

“Nunca apoiei, nunca tive qualquer informação, nunca soube de nada que eu jamais toleraria”, declarou o líder socialista à margem de uma cúpula UE-Bálcãs em Montenegro.

Sánchez reagiu às revelações sobre o caso de um ex-membro do Partido Socialista em torno de qual teria sido arquitetada uma conspiração para "desestabilizar sistematicamente e continuamente" as investigações judiciais contra o Partido Socialista e pessoas próximas ao seu líder, segundo o juiz responsável pelo caso.

“Estamos trabalhando com a equipe jurídica para determinar com precisão quais medidas serão tomadas para defender a honra, é claro, e a integridade do Partido Socialista”, afirmou Sánchez.

Diversas investigações têm abalado o entorno de Sánchez há meses, com casos envolvendo antigos colaboradores vindos dentro do partido, um ex-ministro, sua esposa, seu irmão e até mesmo seu antecessor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Este é um governo limpo. Meu partido é um partido de integridade e, certamente, a corrupção de alguns não irá macular ou prejudicará o enorme trabalho que este governo e o Partido Socialista estão realizando em todos os cantos do nosso país", enfatizou o primeiro-ministro.

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