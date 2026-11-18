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Jaboatão dos Guararapes Peixe-leão é capturado na praia de Candeias, segundo localizado na área em intervalo de três dias Espécie, originária dos oceanos Índico e Pacífico, representa uma ameaça à biodiversidade marinha pelo alto potencial predatório

Um peixe-leão foi capturado por um pescador no mar da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na segunda-feira (16).

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e mostram o homem, identificado como Nicola, segurando o animal marinho. Na gravação, o pescador mostra a boca do peixe e os espinhos.

Esse foi o segundo do tipo encontrado na área em um intervalo de três dias. No último sábado (14), um peixe-leão também foi localizada por um pescador na praia de Candeias.

A espécie, originária dos oceanos Índico e Pacífico, representa uma ameaça à biodiversidade marinha pelo alto potencial predatório. Em Pernambuco, foi avistada com maior frequência no Arquipélago de Fernando de Noronha e registrada em Itamaracá, no Litoral Norte, em fevereiro de 2023.

Segundo o biólogo e educador ambiental André Maia, o animal também foi visto por um mergulhador no Naufrágio do Lúpus, na costa do Recife, a poucos quilômetros da praia de Boa Viagem, na Zona Sul.

"Chama a atenção porque esse peixe já chegou na Região Metropolitana. O peixe-leão é originário do Indo-Pacífico e se espalhou no Atlântico Ocidental, chegando até o litoral brasileiro. Em Pernambuco, a gente tem essa frequência, não de agora, mas há uns 2 anos", pontuou o biólogo.

De aparência chamativa, o peixe-leão possui corpo com listras brancas, avermelhadas e alaranjadas, além de nadadeiras com 18 espinhos venenosos.

"Ele é um animal peçonhento e apresenta, próximo às suas barbatanas, espinhos que produzem substâncias tóxicas. Essas substâncias, em contato com a nossa pele, podem fazer com que o indivíduo tenha alguns problemas de saúde. Para as pessoas mais sensíveis, é muito difícil acontecer, mas pode ter caso de óbito também", detalhou o especialista.

André Maia destaca que o animal se reproduz rapidamente e se alimenta de peixes e crustáceos. "A cada 30 minutos, um peixe-leão consegue predar 20 peixinhos de recife de corais. E o grande problema é que os peixes nativos não reconhecem esse animal como sendo um predador potencial. Por conta disso, são alvos fáceis", apontou.

Em Pernambuco, o animal marinho foi avistado com maior frequência no Arquipélago de Fernando de Noronha e registrado em Itamaracá, no Litoral Norte, em fevereiro de 2023.

"Quando esses animais são liberados em ambientes que não são os seus de origem, eles causam impactos muitas vezes irreversíveis dentro dos ecossistemas", ressaltou o biólogo, afirmando que já existem pesquisas que orientam como capturar o animal.

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