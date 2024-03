A- A+

ALIMENTAÇÃO Peixes usados como alimento de salmão também deveriam fazer parte da nossa dieta, sugere estudo Cientistas afirmam que cavala, sardinha e anchova podem fornecer cinco vezes mais nutrientes do que o salmão

Pesquisadores da Universidade de Cambridge afirmam que as pessoas deveriam trocar o salmão em sua dieta por peixes considerados mais selvagens como a cavala, a sardinha e a anchova, a fim de evitar deficiências nutricionais. Segundo os cientistas, estes tipos de peixe podem fornecer cinco vezes mais nutrientes do que a mesma porção de salmão.

Na indústria de criação de salmão, os peixes selvagens são normalmente moídos e transformados em ração para o salmão em cativeiro comer. No entanto, este método de cultivo pode ser uma forma extremamente ineficiente de utilização de nutrientes.

Os pesquisadores descobriram que seis dos nove nutrientes mais importantes eram mais baixos nos filés de salmão de viveiro do que nos peixes usados para alimentá-los.

Os peixes selvagens capturados continham mais de cinco vezes mais cálcio, quatro vezes mais iodo e uma vez e meia mais ferro, ômega-3, vitamina B12 e vitamina A.

“O que estamos vendo é que a maioria das espécies de peixes selvagens usados como ração têm uma densidade e variedade de micronutrientes semelhantes ou maiores do que os filés de salmão de viveiro”, afirma o autor principal do estudo, David Willer

No entanto, apesar destes peixes serem repletos de nutrientes, continuam a ser bastante impopulares. Estima-se que apenas 5,4% dos britânicos comam cavala, 1% anchovas e apenas 0,4% arenque.

Mas fazer a mudança pode trazer algumas melhorias significativas à sua saúde e até ajudá-lo a comer menos.

“Fazer algumas pequenas mudanças na nossa dieta em torno do tipo de peixe que comemos pode ajudar muito a mudar algumas destas deficiências e a aumentar a saúde da nossa população e do planeta”, afirma Willer.

Os pesquisadores dizem que não acham que as pessoas devam desistir totalmente do salmão, mas que deveriam tentar comer mais peixes selvagens, sugerindo que o sistema mais eficiente seria as pessoas consumirem cerca de um terço de todos os peixes que são atualmente utilizados como alimento para o salmão.

