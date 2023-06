A- A+

Corpus Christi Pela 1ª vez, festa de Corpus Christi acontece no Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro Entre as tradições levadas ao Santuário está a confecção dos tapetes decorativos característicos da data

O Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, na Zona Norte do Recife, recebeu, nesta quinta-feira (8), uma celebração inédita. Pela primeira vez, a benção com o Santíssimo Sacramento, rito tradicionalmente executado no dia de Corpus Christi, acontece no Morro da Conceição. Entre as tradições levadas ao Santuário está a confecção dos tapetes decorativos característicos da data.

A produção dos tapetes de Corpus Christi no bairro da Zona Norte da capital pernambucana começou ainda na quarta-feira (7). Os tapetes, que simbolizam um caminho feito para a passagem de Jesus, têm extensão de 30 metros e foram montados por cerca de 50 fiéis no corredor central da igreja com materiais como pó de serra, pó de café, tintas e sal grosso.

O padre Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, explica que a tradição dos tapetes vem do século XIII, de Portugal. “Os fiéis, sabendo que Jesus estava passando pelas ruas, ficaram pensando em um gesto para acolhê-lo; então, eles decidiram fazer tapetes como uma forma de dar boas-vindas. Isso remete um pouco à passagem bíblica que diz que ‘aquele que entrou em Jerusalém é aquele que veio para nos salvar’. As imagens remetem à Eucaristia, como o cálice e o ostensório”, explicou o pároco.



“É um dia especial para igreja, no qual nós celebramos a presença de Jesus na Eucaristia. Um dia que é marcado por várias manifestações de carinho, amor; uma delas é a confecção dos tapetes feitos para que Jesus possa passar. Já a benção, é muito mais que uma presença, é uma realidade eterna da graça de Deus. O próprio Jesus, na Eucaristia, nos abençoa nesse dia trazendo para nós essa força, essa presença que todos precisamos ter diante Dele”, disse.

Neste ano, a celebração de Corpus Christi coincidiu com o dia que marca a devoção à Imaculada Conceição, o dia 8 de junho. “Como o dia, por providência divina, coincidiu com a celebração de Corpus Christi, fizemos uma ligação. Todo dia 8, de cada mês, é celebrada uma missa lembrando Nossa Senhora aqui no santuário, em referência ao 8 de dezembro. Então esse dia nos permite unir essas duas realidades divinas, a presença da mãe e do filho, em um único dia, para fortalecer a nossa fé”, completou o padre Emerson.

No início da manhã desta quinta (8), devotos participaram de uma Procissão com o Santíssimo Sacramento dentro do Santuário. O cortejo teve, ainda, a condução do Jesus Eucarístico ao altar do Santuário, onde foi exposto para adoração.

Mais tarde, às 18h, será rezado diante do Santíssimo Sacramento o Santo Terço, em preparação a Solene Celebração de Corpus Christi, que terá início às 19h30. Após uma procissão no entorno do Santuário, acontecerá a benção eucarística aos pés da Imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

