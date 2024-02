A- A+

CARNAVAL Bloco As Virgens do Bairro Novo desfila pela 69ª vez nas ruas de Olinda, neste domingo Luxo, originalidade, destaque, grupo, sapeca, tímida e malamanhada são as categorias que concorrem ao prêmio

Tradicional bloco do Carnaval de Olinda, “As Virgens do Bairro Novo” desfila pela 69ª vez neste domingo (4), a partir das 12h, em um trajeto com extensão de aproximadamente dois quilômetros na Avenida Getúlio Vargas.

O evento, que terá apresentação de 10 trios elétricos com músicas, é gratuito e aberto ao público, mas os 100 participantes do tradicional desfile se inscreveram ao custo de R$ 50.

Os candidatos recebem a camisa oficial e oito latas de cerveja, além de concorrerem ao troféu e uma premiação de R$ 500 pelo primeiro lugar em sete diferentes categorias. São elas: Luxo, Originalidade, Destaque, Grupo, Sapeca, Tímida e Malamanhada. Os que conquistarem o segundo lugar, receberão apenas troféu.

Haverá um café da manhã, seguido do julgamento dos inscritos e, enfim, o início do desfile, dentro de um cordão de isolamento e ao som da Orquestra do Maestro Carlos. Entre as regras do desfile, está a proibição de repetição de fantasias dos anos anteriores.

Presidente do bloco, Roberto Lima Feitosa, apelidado por “Bolinha”, conversou com a Folha de Pernambuco a respeito da expectativa de público. Ele não citou número que pretende alcançar nas ruas, mas garantiu fidelidade com o compromisso da diversão.

Com orgulho, ele apresentou o homenageado e o tema para 2024. “O nosso público é fiel, e certamente vai comparecer ‘em massa’. O bloco sairá com trios com bandas locais e estamos homenageando Chico Science. Nosso tema será: As Virgens não tem cor, tem todas”, apresenta.

Uma campanha contra o racismo e a misoginia está sendo articulada pelo bloco, que terá ação de panfletagem e distribuição de leques com os temas.

O profissional de educação física Leguito Gomes, de 54 anos, participa, neste fim de semana, pela 30ª vez do desfile do bloco. Ele concorre pela categoria “Sapeca” e, como prova do seu empenho em busca do pódio, iniciou a organização da fantasia desde o mês novembro do ano passado.

Leguito Gomes, no Alto da Sé, em Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em 2023, ele foi o segundo colocado em “Originalidade”, com uma roupa alusiva à humorista Dercy Gonçalves, que morreu em 2008, no Rio de Janeiro.

Para a edição atual, ele investe novamente em um nome da esfera humorística nacional. Para guardar segredo até domingo, apenas deu “pistas” da produção.

Leguito Gomes, no Alto da Sé, em Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“A minha fantasia é bem irreverente. Eu dou a ideia e a minha costureira coloca ‘a mão na massa’. Essa personagem é bem antiga no humor brasileiro. Vários humoristas já se vestiram com essa fantasia. Em lembrança, quero fazer uma homenagem a ela, que tantos conhecem e, de repente, deixaram no esquecimento. Eu gosto de fazer homenagens a quem já participou do cenário do humor e ficou esquecido. Essa personagem que eu vou homenagear no domingo será mais uma a entrar no meu roteiro”, projeta.

Prestes a completar 50 anos de participação no desfile, o aposentado Paulo José Ribeiro Pessôa, de 69 anos, explica o processo de inspiração para as fantasias do bloco. “Estou completando 50 anos de desfiles. A ideia surge dos assuntos recentes. Desde 1974 sempre surge uma ideia, seja uma crítica social ou um acontecimento de repercussão. Desde que não seja ofensiva, mas um alerta e uma conscientização do fato em foco, com humor e descontração”, afirma.

Mobilidade

As secretarias de Gestão Urbana, Obras, Mobilidade, Segurança, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Saúde e Cultura da Prefeitura de Olinda realizaram o percurso do bloco, a fim de garantir uma vistoria segura para os foliões e também os moradores das áreas próximas ao desfile.

A Secretaria de Mobilidade Urbana terá 30 agentes na operação, distribuídos em pontos fixos e também em motocicletas, que acompanharão o cortejo. Haverá apoio aéreo, com um drone fazendo o monitoramento.

Serão cinco bloqueios fixos, instalados a partir das 7h do domingo. A desmobilização está prevista para às 22h. Na data do desfile, quem chegar à cidade terá que usar a Avenida Ministro Marcos Freire, na orla. Para sair, o itinerário é pelo bairro dos Bultrins.

Limpeza

Uma equipe de 60 agentes de limpeza, munidos de três caminhões-pipa e dois compactadores, entrará em ação já no início da dispersão do desfile.

O objetivo é deixar tudo limpo em cerca de uma hora para a liberação do trânsito no percurso, que receberá também a aplicação de essência. O serviço é executado pela Locar Gestão de Resíduos.

Também neste fim de semana, começam as ações de lavagem das ruas no Sítio Histórico. A operação se repetirá na madrugada do domingo para a segunda-feira. Na próxima quinta-feira (08) será o dia da tradicional lavagem das ladeiras, marcando a entrega do cenário para o período momesco.

A partir das 8h, haverá uma ação para organizar o comércio informal na concentração do bloco, na Praça 12 de Março. Cerca de 40 agentes estarão nas ruas com o objetivo de garantir a fluidez dos foliões e o respeito ao uso do espaço urbano, além de garantir o cumprimento das normas, como, por exemplo, a comercialização de bebidas em vasilhames de vidro.

