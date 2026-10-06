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Europa Pela primeira vez desde 1945, extrema direita alemã conquista presidência de Parlamento regional Eleição do chefe do Executivo regional está prevista para dezembro, e a AfD tentará obter maioria absoluta para seu candidato, Ulrich Siegmund

A extrema direita alemã conquistou, nesta terça-feira (6), a presidência do Parlamento regional da Saxônia-Anhalt, pela primeira vez desde 1945, um mês após sua vitória sobre os conservadores do chanceler Friedrich Merz.

Na primeira votação, 48 dos 82 deputados votaram a favor de Tobias Rausch, o candidato proposto pela Alternativa para a Alemanha (AfD); 29 votaram contra e cinco se abstiveram, segundo a contagem oficial.

Esse partido anti-imigração e pró-Rússia obteve quatro votos a mais do que o previsto. Antes da votação, os 39 deputados da AfD contavam publicamente apenas com o apoio dos cinco representantes da pequena legenda de esquerda radical pró-Rússia, BSW.

Havia muitas dúvidas sobre a possível presença de dissidentes entre os 15 deputados conservadores da CDU, o partido de Merz, enquanto a legenda perde apoio nas pesquisas à medida que a AfD se fortalece.

A eleição do chefe do Executivo regional está prevista para dezembro, e a AfD tentará obter maioria absoluta para seu candidato, Ulrich Siegmund.

O líder regional dos social-democratas, Andreas Schmidt, classificou a eleição de Rausch como "lamentável".

A vitória da AfD na Saxônia-Anhalt, no início de setembro, provocou um terremoto político na Alemanha e enfraqueceu o líder conservador Friedrich Merz, cuja coalizão com os social-democratas está sendo prejudicada por disputas internas e por uma popularidade em mínimos históricos.

Pouco depois, a AfD conquistou uma segunda vitória em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste do país, um novo revés político, embora a expectativa final seja a de que uma coalizão de esquerda governe a região.

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