Pela primeira vez desde o início da guerra, Hamas pede desculpas aos palestinos

Pela primeira vez em quase seis meses de guerra Israel x Hamas, o grupo terrorista pediu desculpas pelo sofrimento causado aos palestinos na Faixa de Gaza, embora tenha reiterado o desejo de continuar o confronto, que visa, segundo o comunicado, permitir a conquista da "vitória e liberdade" à população. Em nota publicada no Telegram no domingo, o Hamas ainda agradeceu aos civis do enclave e disse reconhecer o "esgotamento" provocado pelo conflito.

O grupo ressaltou as medidas que tentou introduzir para aliviar as dificuldades, especialmente as buscas pelo "controle de preços, tendo em conta a agressão em curso". O Hamas afirmou, ainda, estar em contato com "todos os componentes" da sociedade de Gaza, inclusive outros movimentos armados, comitês e grupos populares, para "resolver os problemas causados pela ocupação".

Desde o início da guerra, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 32,8 mil palestinos morreram e 75,3 mil ficaram feridos, sendo a maior parte mulheres e crianças. Do lado israelense, cerca de 1,1 mil pessoas foram mortas no ataque sem precedentes do Hamas em Israel, em 7 de outubro. Outras 250 foram sequestradas, e pelo menos 600 soldados morreram durante os meses do confronto.

O comunicado do Hamas foi divulgado no mesmo dia em que dezenas de milhares de manifestantes israelenses foram às ruas para exigir a libertação de todos os reféns detidos em Gaza, além da realização de novos eleições para o Parlamento e a destituição do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que operou com sucesso uma hérnia diagnosticada no sábado. Segundo os organizadores do protesto, cem mil pessoas participaram dos atos, o maior número desde o início da guerra.

Apesar de o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado, na última segunda-feira, uma proposta de resolução para o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza que menciona explicitamente a exigência de um cessar-fogo imediato na região, os combates não cessaram no enclave. No domingo, forças israelenses realizaram dezenas de bombardeios em Gaza, e pelo menos 75 pessoas foram mortas nas primeiras horas da manhã, segundo o órgão de saúde do território.

No front, os combates se concentram atualmente nas imediações de dois hospitais de Gaza, Nasser e al-Amal. Segundo militares israelenses, as operações visam "desmantelar a infraestrutura e eliminar os agentes terroristas na área". Nesta segunda, o hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, foi desocupado pelo Exército após duas semanas de intensa operação militar. Segundo o Ministério da Saúde local, dezenas de corpos foram encontrados no complexo.

Como parte das consequências da guerra, segundo especialistas, o território palestino deve ter um aumento acentuado nas mortes relacionadas à desnutrição. De acordo com relatório divulgado no último mês pela iniciativa global de Classificação Integrada das Fases de Segurança Alimentar (IPC, em inglês), nos próximos meses, até 1,1 milhão de pessoas podem enfrentar o nível mais severo de fome classificado pelo grupo, com “altas taxas de desnutrição aguda entre menores de 5 anos, excesso de mortalidade e risco de fome”.

