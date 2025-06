Pela primeira vez na história, dois pernambucanos fazem parte da Seleção Brasileira de Matemática

A- A+

Os pernambucanos João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, segundo e terceiro colocados na seletiva nacional para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO 2025), estão entre os seis melhores estudantes de matemática do Brasil.

Eles representarão o país e o estado na IMO 2025, que será realizada em julho, em Sunshine Coast, na Austrália.

Alunos do Colégio GGE, João Pedro e Vinícius já participaram das duas primeiras etapas de treinamento, em São Paulo.

Em junho, o Recife será palco do terceiro e último encontro preparatório, com aulas intensivas e a presença do renomado professor sérvio Dusan Dukic.

A trajetória dos alunos rumo a mais importante competição de matemática do mundo, a IMO, com a participação de cerca de 100 países, teve início com a preparação intensiva para Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), que tem como objetivo realizar provas para selecionar os times do Brasil que irão participar de competições internacionais e também promover treinamentos.

“Em 2024, na Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), eles começaram essa disputa com 20 milhões de brasileiros e ficaram entre os seis melhores do país, alcançando uma vitória sem precedentes. A partir disso, eles foram convocados para a Seleção Brasileira", explica o gestor de resultados do GGE, Glaumo Sá.

Após se destacarem na seletiva do Time Brasil para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), João Pedro e Vinícius passaram a integrar a Seleção Brasileira de Matemática e iniciaram os treinamentos promovidos pela OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática).

Neste ano, os dois já participaram das duas primeiras etapas presenciais em São Paulo, sob orientação dos professores Navid Safaei, do Irã, e Razvan Gelca, da Romênia, respectivamente.

O terceiro e último treinamento da Seleção Brasileira de Matemática será realizado no Recife, na unidade do Colégio GGE em Boa Viagem, entre os dias 14 e 21 de junho. Serão oito dias intensivos, com seis horas diárias de aula, reunindo os melhores estudantes e professores de matemática do país.

O encontro contará ainda com a participação especial do professor sérvio Dusan Dukic, uma das maiores referências mundiais na área.

“Nesses treinamentos, o time do Brasil recebe aulas dos treinadores/professores brasileiros e também de algum treinador estrangeiro com respaldo mundial no universo da matemática olímpica. Em junho, entre esses professores, teremos alguns professores do GGE também colaborando com a preparação do time do Brasil que vai para a IMO, na Austrália. Todos os professores do Brasil estão empenhados para dar o melhor treinamento possível para nossa equipe", ressalta o professor de matemática do GGE Márcio Gomes, que também foi destaque na OBM, participando como membro da equipe nacional que vai para a IMO.

A relevância da competição para a educação e a ciência brasileiras é tamanha que contou com o reconhecimento do governo federal. O presidente Lula participou, em junho do ano passado, da cerimônia de premiação nacional da OBMEP, que contou com mais de 18,3 milhões de participantes, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de 55,3 mil escolas públicas e privadas de 99,8% dos municípios brasileiros.

“É um feito fantástico dos nossos alunos e o GGE se orgulha por junto com eles escrever a história da matemática em Pernambuco e no Brasil. 1/3 da Seleção Brasileira da IMO é do GGE, isso é motivo de honra para toda equipe. São seis anos de dedicação exclusiva a esse projeto e conseguimos. A classificação de João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel para a Seleção Brasileira de Matemática é uma conquista importantíssima", finalizou.

