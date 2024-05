A- A+

Estados Unidos Pela primeira vez, pequenas cidades nos EUA atraem mais migrantes que as grandes Em 2023, cerca de 291 mil pessoas se mudaram para localidades com menos de 250 mil habitantes e áreas rurais, aponta estudo da Universidade da Virginia

As cidades pequenas dos Estados Unidos registraram mais imigração em 2023 do que as áreas maiores pela primeira vez em décadas.

O boom do trabalho remoto, que fez com que os americanos fugissem das áreas urbanas para os vilarejos nas montanhas e cidades litorâneas durante a pandemia, continuou pelo menos até o ano passado, de acordo com o demógrafo Hamilton Lombard, da Universidade da Virgínia.

Estima-se que, no ano passado, 291.400 pessoas migraram de outras áreas para as pequenas cidades e áreas rurais dos Estados Unidos, que Lombard define como áreas metropolitanas com 250.000 habitantes ou menos.

Esse número excedeu a migração para áreas maiores pela primeira vez desde pelo menos a década de 1970, estimou Lombard, que trabalha com o Demographics Research Group da universidade.

As áreas com 250 mil a 1 milhão de habitantes tiveram uma migração líquida de 266.448 pessoas no ano passado, enquanto as áreas com 1 milhão a 4 milhões de habitantes registraram apenas um ganho modesto.

As áreas com mais de 4 milhões de habitantes foram as grandes perdedoras, perdendo quase 600.000 pessoas no ano passado, de acordo com a pesquisa da Lombard usando dados do US Census Bureau.

"Com um terço dos dias de trabalho sendo feito remotamente em 2023, os americanos têm mais flexibilidade geográfica e estão cada vez mais dispostos a se mudar para longe dos grandes centros populacionais se o destino oferecer uma boa qualidade de vida", escreveu Lombard.

O estudo se concentra apenas na migração dentro do país e não inclui a imigração de fora dos EUA.

