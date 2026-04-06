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SEMANA SANTA Pela primeira vez, Pernambuco registra zero mortes nas rodovias federais durante a Semana Santa Além da marca histórica, número de acidentes e feridos também apresentou queda

Pela primeira vez na história da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou mortes nas rodovias federais de Pernambuco.



O balanço, referente ao período entre os dias 2 e 5 de abril, aponta ainda uma redução significativa na violência no trânsito: foram 32 sinistros, com 38 feridos e nenhuma morte, contra os 47 sinistros, 55 feridos e 7 óbitos registrados no feriado equivalente do ano anterior.

A fiscalização foi intensa, com 3.399 veículos e 4.606 pessoas abordadas. O excesso de velocidade liderou o ranking de infrações, com 1.317 imagens captadas por radares.



Outras condutas de risco também geraram autuações expressivas, como ultrapassagens proibidas (174), tráfego pelo acostamento (125), falta do uso do cinto de segurança (95), falta do capacete (63) e da cadeirinha (33).

Embriaguez e Segurança

No combate à alcoolemia, a PRF realizou 2.891 testes de bafômetro, resultando em 35 autuações e duas prisões de motoristas sob efeito de álcool.



Para prevenir colisões graves, as equipes retiraram 28 animais de grande porte das pistas e prestaram auxílio a 117 condutores com problemas mecânicos.



No âmbito criminal, dez pessoas foram detidas por crimes como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, crimes ambientais e com mandados de prisão em aberto.

As ações educativas também foram destaque, alcançando 5.405 pessoas através de ações de fiscalização dirigida, Pedal Legal e palestras. O Núcleo de Operações Aéreas, que atua com o SAMU Metropolitano Recife, realizou seis resgates aeromédicos.

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