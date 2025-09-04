A- A+

SAÚDE Pela primeira vez, Recife contará com seis ações da PrEPara a Prevenção! Ação é promovida no Mês das Paradas da Diversidade em Pernambuco; também haverá vacinas contra HPV e hepatites A e B

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) amplia a estratégia PrEPara a Prevenção! no Mês das Paradas da Diversidade em Pernambuco. A ação aumentará cerca de 50% no número de ações e no incremento da oferta de serviços.



Além do acesso à profilaxia PrEP, nos locais também serão realizadas testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), insumos de prevenção e aconselhamento, vacinas contra HPV e hepatites A e B, sempre aos sábados e sem necessidade de agendamento.



Para participar, basta ser residente do Recife, maior de 14 anos para a testagem ou 16 anos para o uso da PrEP.



A Sesau reforça que todas as pessoas sexualmente ativas procurem manter uma rotina regular de testagens, bem como o uso de preservativos, mesmo quem já utiliza a PrEP.





“O nosso objetivo é aumentar o acesso da população à prevenção combinada, com múltiplas estratégias para prevenir HIV, ISTs e hepatites virais, levando em consideração as necessidades e contextos de cada indivíduo”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro



De segunda a sexta-feira, o PrEP também está disponível no SAE da Policlínica Lessa de Andrade e no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, das 8h às 16h.



O acolhimento e o atendimento são realizados por uma equipe multiprofissional, composta por enfermagem, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais.



“Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado. A vacinação contra HPV e hepatites A e B também é fundamental. E a PrEPara a Prevenção! é uma oportunidade de acessar diversos serviços em pontos descentralizados e além dos dais úteis, de forma gratuita”, reforça Airles Ribeiro.

Iniciativa

A PrPEPara a Prevenção! é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade para o HIV e que, por isso, demande a profilaxia PrEP - método de prevenção à Aids que consiste na tomada de comprimidos orais, durante um determinado período anterior à relação sexual, reduzindo o risco de se infectar.



A iniciativa também permite o diagnóstico e o tratamento de outras ISTs, uma vez que oferece preservativos internos e externos e gel íntimo lubrificante e testagem rápida com resultado em até 20 minutos.



Em caso positivo, o usuário é acolhido no próprio SAE ou encaminhado a um serviço de referência para o tratamento adequado.



Confira o cronograma de setembro:

06/09 – SAE Lessa de Andrade (8h às 17h)

Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 – Madalena

13/09 – Policlínica Clementino Fraga (8h às 17h)

Endereço: Rua Japaratuba, 260 – Vasco da Gama

13/09 - USF Rio Pajeú (8h às 15h)

Endereço: Rua Engenho Bulhões, 108 - Ibura

20/09 – SAE Gouveia de Barros / Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)

Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro

20/09 - USF Clube dos Delegados (8h às 15h)

Endereço: Rua João Cavalcanti Petribu, s/n - Dois Unidos

27/09 – USF+ Dr. Guilherme Robalinho (8h às 17h)

Endereço: Rua do Patrocínio, 264 – Pina





