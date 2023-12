Pela terceira vez, repórter da Folha de Pernambuco é homenageada na Câmara Municipal do Recife

A- A+

Pela terceira vez nos últimos três meses, a repórter da editoria de Cotidiano do jornal Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga (@jaquefraga_), é homenageada na Câmara Municipal do Recife, localizada no bairro da Boa Vista, na área central da cidade. A solenidade está prevista para iniciar às 18h da próxima quarta-feira (13).

A jornalista também é autora de quatro livros: "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", obra finalista do Prêmio Jabuti em 2020; "Pandemia: os Reflexos da Maior Emergência Sanitária do Planeta em 15 Reportagens Especiais", lançado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco; além dos livros "Movendo as Estruturas" e "Big Gatilho: um livro de poemas inspirado no BBB 21".

A próxima homenagem acontece em alusão às escritoras recifenses com trabalhos publicados em diversos gêneros literários. O requerimento foi assinado pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB).

Em outubro, no mesmo dia em que foi anunciada no Prêmio Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, que destacou 52 jornalistas do país, sendo 35 mulheres, Jaqueline Fraga foi homenageada em uma sessão solene realizada na Câmara Municpal do Recife, onde foram agraciados escritores considerados destaques a nível estadual, por requerimento do vereador Ebinho Florêncio (Podemos).

Jaqueline Fraga recebendo homenagem no dia 10 de outubro deste ano | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

No mês seguinte, ao lado da editora-chefe, Leusa Santos, e do editor de Cotidiano e Esportes, Geison Macedo, Jaqueline outra vez foi homenageda na Câmara. Esse requerimento também foi assinado pelo vereador Ebinho Florêncio (Podemos) e defendia os serviços prestados pelos profissionais para o jornalismo pernambucano.

Jaqueline Fraga (esq.), vereador Ebinho Florêncio (centro) e Geison Macedo (dir.), em homenagem na Câmara Municipal do Recife, mês passado | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O evento da próxima semana, para Jaqueline, tem um significado ainda mais especial por acontecer na reta final do ano. Ela explica o porquê.

"Encerrar o ano recebendo essa homenagem é emocionante demais, especialmente porque estarei ao lado de outras escritoras que também evidenciam a literatura e a cultura pernambucanas. Sem dúvidas, é um reconhecimento que me dá muita felicidade e orgulho. Estamos em dezembro, um mês que naturalmente nos leva a reflexões e renovação de esperanças. Receber essa honraria é como se fosse a culminância de todo o trabalho que me moveu ao longo do ano, e que me move sempre. Escrever é parte de quem sou, então me emociona imensamente, ainda mais sendo proposta pela querida vereadora Cida Pedrosa, também escritora e poeta. Um viva a nossa literatura. Um viva às mulheres que escrevem", afirma, emocionada.

Veja também

Carbono Níveis atuais de CO2 são os mais altos em 14 milhões de anos, segundo estudo