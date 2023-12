Pela terceira vez, repórter e escritora Jaqueline Fraga é homenageada na Câmara Municipal do Recife

Pela terceira vez neste ano, a escritora e jornalista da Folha de Pernambuco, Jaqueline Fraga, é homenageada na Câmara Municipal do Recife, na noite desta quarta-feira (13). Ela é repórter da editoria de Cotidiano do jornal.

O evento acontece em sessão solene em homenagem às mulheres escritoras do Recife, por requerimento da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), tendo como tema “Um Coração Para Clarice”, em alusão aos seus 103 anos.

De forma simbólica, a política presenteou as mulheres homenageadas com um colar em forma de coração.

Emocionada, Jaqueline ressalta a participação dela entre outras escritoras, a exemplo da própria vereadora autora do requerimento.

A repórter da Folha de Pernambuco também faz projeção para que o ano de 2024 seja de mais valorização à classe, “levantando a bandeira” das mulheres negras e nordestinas, como ela, que escrevem.

“Foi tão linda e emocionante. É uma honra enorme fazer parte desse momento e dividir ele com mulheres que tanto me inspiram. Agradeço à querida Cida Pedrosa, vereadora, poeta, escritora, defensora da literatura e da cultura. Que felicidade vivenciar uma noite como essa. Que em 2024 sigamos valorizando as escritoras da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região. Que valorizemos as mulheres que escrevem”, projeta otimista.