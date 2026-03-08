Pela Vida das Mulheres: atos do 8 de março ocupam ruas pelo Brasil
Manifestações denunciam a violência e protestam contra a escala 6x1
O 8 de março de 2026 – o Dia Internacional da Mulher – será marcado no Brasil com atos espalhados pelas cinco regiões no país. A denúncia da violência contra as mulheres está no centro das manifestações.
As marchas das mulheres também incluem na agenda, entre outro temas, críticas ao imperialismo, tendo em vista as ações dos Estados Unidos (EUA) no mundo; a defesa da soberania; da democracia e pelo fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso (6x1), que atualmente está em debate no Parlamento.
A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), uma das organizações por trás dos atos, afirma que estará nas ruas para denunciar a violência contra as mulheres.
“Estamos nas ruas para exigir o fim da violência contra nossos corpos e a proteção de nossas vidas. Pelo fim do feminicídio”, escreveu a AMB em manifesto.
“O capitalismo, aliado ao patriarcado e ao racismo, mantém a exploração e o sofrimento das mulheres. Mulheres no Brasil, em Gaza, em Cuba, na Venezuela e em tantos outros lugares enfrentam guerras, ameaças à soberania, avanço da extrema direita e a retirada de direitos básico”, completa o manifesto da AMB.
Leia também
• Dia Internacional da Mulher: a inteligência artificial também apresenta viés de gênero?
• Lula: é preciso avançar no fim da escala 6x1; essa é uma pauta da mulher brasileira
• "Quando uma mulher é violentada, é o Brasil que sangra", diz Lula em fala por Dia da Mulher
Confira os locais e horários de atos em todo o Brasil:
Norte
AM - Manaus | 15h - Praça da Polícia
PA - Belém | 09h - Escadinha da Doca
PA - Bragança | 16h - Praça das Bandeiras
PA - Marabá | 8h - Feira da Folha 28
PA - Santarém | 17h - Pça da Matriz
RR - Boa Vista | 18h - Portal do Milênio/Centro
Nordeste
AL - Maceió | 9h - Praça Sete Coqueiros
BA - Salvador | 9h - Morro do Cristo
CE - Cariri/Crato | 8h - Prefeitura do Crato
CE - Fortaleza | 14h - Projeto 4 Varas (Barra do Ceará)
MA - São Luís | 09h - Largo do Carmo (Feirinha)
PB - João Pessoa | 15h - Biblioteca Anayde Beiriz (Parque das Três Ruas)
PI - Teresina | 8h30 - Pça Pedro II
RN - Mossoró | 16h - Pça do Teatro Dix-Huit Rosado
RN - Natal | 8h - Caju da Redinha
SE - Aracaju | 8h - Feira Livre do Bugio
Centro-Oeste
DF - Brasília | 13h - Funarte em Marcha até Palácio do Buriti
GO - Goiânia | 9h - Pça do Trabalhador
MT - Cuiabá | 7h30 - Em frente à Feira do CPA II
Sudeste
ES - Vitória | 8h - Parque Moscoso
MG - Belo Horizonte | 9h30 - Pça Raul Soares
SP - Araraquara | 9h - Parque Infantil
SP - Cajamar | 10h - Pça Ginásio de Esportes do Polvilho
SP - Campinas | 9h - Largo do Rosário
SP - Diadema | 9h - Pça da Matriz (Ato ABCDRR)
SP - Santos | 9h - Pça das Bandeiras/Gonzaga
SP - São João da Boa Vista | 15h - Pça Coronel José Pires
SP - São Paulo | 14h - MASP
SP - Tatuí | 15h - Casa das Práxis
RJ - Rio de Janeiro | 10h - Posto 3 Copacabana
Sul
PR - Curitiba | 9h - Pça Santos Andrade
PR - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia Central
PR - Maringá | 9h - Praça Rocha Pombo
PR - Matinhos | 14h - Mercado do Peixe
RS - Caxias do Sul | 10h - Largo da Estação Férrea
RS - Porto Alegre | 9h30 - Ponte da Pedra
RS - Imbé | 14h - Pça do Braço Morto
SC - Balneário Camboriú | 9h - Pça Almirante Tamandaré
SC - Blumenau | 8h - Escadaria da Igreja Matriz
SC - Caçador | 15h - Parque Central
SC - Chapecó | 9h - Pça Coronel Bertaso
SC - Garopaba | 10h - Pça Governador Ivo Silveira
SC - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia
SC - Joinville | 14h30 - Pça da Biblioteca