DIA INTERNACIONAL DA MULHER Pela Vida das Mulheres: atos do 8 de março ocupam ruas pelo Brasil Manifestações denunciam a violência e protestam contra a escala 6x1

O 8 de março de 2026 – o Dia Internacional da Mulher – será marcado no Brasil com atos espalhados pelas cinco regiões no país. A denúncia da violência contra as mulheres está no centro das manifestações.

As marchas das mulheres também incluem na agenda, entre outro temas, críticas ao imperialismo, tendo em vista as ações dos Estados Unidos (EUA) no mundo; a defesa da soberania; da democracia e pelo fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso (6x1), que atualmente está em debate no Parlamento.

A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), uma das organizações por trás dos atos, afirma que estará nas ruas para denunciar a violência contra as mulheres.

“Estamos nas ruas para exigir o fim da violência contra nossos corpos e a proteção de nossas vidas. Pelo fim do feminicídio”, escreveu a AMB em manifesto.

“O capitalismo, aliado ao patriarcado e ao racismo, mantém a exploração e o sofrimento das mulheres. Mulheres no Brasil, em Gaza, em Cuba, na Venezuela e em tantos outros lugares enfrentam guerras, ameaças à soberania, avanço da extrema direita e a retirada de direitos básico”, completa o manifesto da AMB.

Confira os locais e horários de atos em todo o Brasil:

Norte

AM - Manaus | 15h - Praça da Polícia

PA - Belém | 09h - Escadinha da Doca

PA - Bragança | 16h - Praça das Bandeiras

PA - Marabá | 8h - Feira da Folha 28

PA - Santarém | 17h - Pça da Matriz

RR - Boa Vista | 18h - Portal do Milênio/Centro

Nordeste

AL - Maceió | 9h - Praça Sete Coqueiros

BA - Salvador | 9h - Morro do Cristo

CE - Cariri/Crato | 8h - Prefeitura do Crato

CE - Fortaleza | 14h - Projeto 4 Varas (Barra do Ceará)

MA - São Luís | 09h - Largo do Carmo (Feirinha)

PB - João Pessoa | 15h - Biblioteca Anayde Beiriz (Parque das Três Ruas)

PI - Teresina | 8h30 - Pça Pedro II

RN - Mossoró | 16h - Pça do Teatro Dix-Huit Rosado

RN - Natal | 8h - Caju da Redinha

SE - Aracaju | 8h - Feira Livre do Bugio

Centro-Oeste

DF - Brasília | 13h - Funarte em Marcha até Palácio do Buriti

GO - Goiânia | 9h - Pça do Trabalhador

MT - Cuiabá | 7h30 - Em frente à Feira do CPA II

Sudeste

ES - Vitória | 8h - Parque Moscoso

MG - Belo Horizonte | 9h30 - Pça Raul Soares

SP - Araraquara | 9h - Parque Infantil

SP - Cajamar | 10h - Pça Ginásio de Esportes do Polvilho

SP - Campinas | 9h - Largo do Rosário

SP - Diadema | 9h - Pça da Matriz (Ato ABCDRR)

SP - Santos | 9h - Pça das Bandeiras/Gonzaga

SP - São João da Boa Vista | 15h - Pça Coronel José Pires

SP - São Paulo | 14h - MASP

SP - Tatuí | 15h - Casa das Práxis

RJ - Rio de Janeiro | 10h - Posto 3 Copacabana

Sul

PR - Curitiba | 9h - Pça Santos Andrade

PR - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia Central

PR - Maringá | 9h - Praça Rocha Pombo

PR - Matinhos | 14h - Mercado do Peixe

RS - Caxias do Sul | 10h - Largo da Estação Férrea

RS - Porto Alegre | 9h30 - Ponte da Pedra

RS - Imbé | 14h - Pça do Braço Morto

SC - Balneário Camboriú | 9h - Pça Almirante Tamandaré

SC - Blumenau | 8h - Escadaria da Igreja Matriz

SC - Caçador | 15h - Parque Central

SC - Chapecó | 9h - Pça Coronel Bertaso

SC - Garopaba | 10h - Pça Governador Ivo Silveira

SC - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia

SC - Joinville | 14h30 - Pça da Biblioteca

