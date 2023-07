Pelas mãos de Lula, cirurgião cardiovascular do Imip recebe medalha da FAB em Brasília

A- A+

Cirurgião cardiovascular do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), Fernando Augusto Figueira recebeu a medalha “Mérito Santos Dumont” em cerimônia realizada em Brasília, nesta quinta-feira (20). Promovida pela Força Aérea Brasileira (FAB), a solenidade agraciou militares e cidadãos brasileiros e estrangeiros que prestaram notáveis serviços à Aeronáutica Brasileira.

A cerimônia marcou os 150 anos do nascimento de Santos Dumont, um dos precursores da aviação e da criação de aeronaves no mundo. A entrega da Medalha Mérito foi realizada pelas mãos do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e é resultado de uma parceria da FAB no transporte de órgãos para transplante.

"Ter a oportunidade de estar em Brasília, em uma cerimônia da FAB, e receber das mãos do presidente da República a medalha me encheu de orgulho como médico. Essa conquista nos trouxe ainda mais responsabilidade e compromisso em continuar fazendo muito mais para que outros pacientes também sejam beneficiados com o transplante”, comemorou Fernando Augusto.

Em sua trajetória como cirurgião cardiovascular do Imip, Fernando Augusto Figueira já realizou mais de 150 transplantes, procedimento que permite prolongar a vida de pacientes com doenças cardíacas graves e garante mais qualidade de vida.

