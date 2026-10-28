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Tragédia

Colisão entre trens de alta velocidade deixa ao menos 50 mortos na Espanha

Várias brigadas de bombeiros, três helicópteros e duas unidades de terapia intensiva (UTI) móveis seguiram para a área do acidente

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Equipes de emergência trabalham no local de uma colisão ferroviária envolvendo um trem de alta velocidade AVE, da Renfe, e um trem da Iryo, a cerca de 150 km ao sul de Madri, entre Urda e Los YébenesEquipes de emergência trabalham no local de uma colisão ferroviária envolvendo um trem de alta velocidade AVE, da Renfe, e um trem da Iryo, a cerca de 150 km ao sul de Madri, entre Urda e Los Yébenes - Foto: Javier Soriano/AFP

Pelo menos 50 pessoas morreram nesta quarta-feira (28) na colisão de dois trens de alta velocidade a 150 quilômetros ao sul de Madri, anunciaram as autoridades regionais, que alertam que o número de vítimas pode aumentar.

O acidente aconteceu no período de campanha para as eleições gerais de 29 de novembro e menos de um ano após outro desastre ferroviário em Adamuz, na Andaluzia, no qual 46 pessoas morreram em uma colisão entre dois trens de alta velocidade, uma tragédia que comoveu a Espanha.

"É possível que o número aumente", declarou mais cedo Esther Padilla, porta-voz do governo da região de Castilla-La Mancha (centro), onde o acidente ocorreu pouco antes das 8h (5h de Brasília).

Várias brigadas de bombeiros, três helicópteros e duas unidades de terapia intensiva (UTI) móveis seguiram para a área do acidente.

"Está interrompida a circulação na linha de alta velocidade Madri-Andaluzia devido a uma colisão entre dois trens", informou no X a empresa pública responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, a Adif.

 

Sánchez cancela compromissos
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cancelou sua participação em um evento previsto para a manhã de quarta-feira (28) em Madri, informou sua equipe. O Partido Socialista (PSOE), do qual é líder, anunciou a suspensão de todas as atividades de campanha durante o dia.

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Emiliano García-Page, presidente da região de Castilla-La Mancha, anunciou que acompanhava a situação com "preocupação" e o cancelamento de sua agenda para seguir até o local.

O líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, também declarou no X que estava "muito preocupado" com o acidente.

 

Com 4.000 quilômetros de trilhos, a rede ferroviária de alta velocidade espanhola é a segunda maior do mundo, depois da chinesa, e um dos orgulhos do país.

A tragédia de Adamuz, em 18 de janeiro, provocou debates na Espanha sobre a manutenção da rede ferroviária e sobre a segurança dos passageiros, no segundo país mais visitado por turistas no planeta.

O acidente, no qual um trem da empresa privada Iryo descarrilou antes de colidir com um trem da estatal Renfe que seguia no sentido contrário, também desencadeou duras críticas da oposição de direita e de extrema direita ao governo de esquerda de Pedro Sánchez.

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