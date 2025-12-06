Sáb, 06 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INVASÃO

Pelo menos 12 mortos em ataque a tiros em albergue na África do Sul

Invasão durante a madrugada eleva preocupação com escalada da violência no país, que já registra série de ataques armados

Reportar Erro
Foto: Reprodução/E-News África

Homens armados invadiram um albergue de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul neste sábado (6) e mataram pelo menos 12 pessoas, incluindo três menores, informou a polícia.

"Um total de 25 pessoas foram baleadas", disse a porta-voz da polícia Athlenda Mathe.

Dez pessoas morreram no local do crime, no município de Saulsville, 18 quilômetros a oeste de Pretória, e outras duas faleceram no hospital.

Leia também

• Catar diz que trégua em Gaza é incompleta sem 'retirada total' de Israel

• Israel identifica cadáver do penúltimo refém que permanecia em Gaza

O incidente ocorreu quando três homens armados invadiram o albergue por volta das 04h30 (23h30 de sexta-feira em Brasília) da madrugada e atiraram indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam bebendo.

"Um incidente realmente infeliz. A polícia só foi alertada sobre o ocorrido por volta das seis horas", disse Mathe.

Uma criança de 12 anos e uma jovem de 16 anos estão entre os mortos. A motivação do ataque é desconhecida e não foram feitas detenções.

Este é o mais recente de uma série de ataque a tiros que chocaram este país de 63 milhões de habitantes, assolado pela criminalidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter