A- A+

INVASÃO Pelo menos 12 mortos em ataque a tiros em albergue na África do Sul Invasão durante a madrugada eleva preocupação com escalada da violência no país, que já registra série de ataques armados

Homens armados invadiram um albergue de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul neste sábado (6) e mataram pelo menos 12 pessoas, incluindo três menores, informou a polícia.

"Um total de 25 pessoas foram baleadas", disse a porta-voz da polícia Athlenda Mathe.

Dez pessoas morreram no local do crime, no município de Saulsville, 18 quilômetros a oeste de Pretória, e outras duas faleceram no hospital.

O incidente ocorreu quando três homens armados invadiram o albergue por volta das 04h30 (23h30 de sexta-feira em Brasília) da madrugada e atiraram indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam bebendo.

"Um incidente realmente infeliz. A polícia só foi alertada sobre o ocorrido por volta das seis horas", disse Mathe.

Uma criança de 12 anos e uma jovem de 16 anos estão entre os mortos. A motivação do ataque é desconhecida e não foram feitas detenções.

Este é o mais recente de uma série de ataque a tiros que chocaram este país de 63 milhões de habitantes, assolado pela criminalidade.

Veja também