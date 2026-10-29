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Guerra

Pelo menos 13 mortos em ataque russo contra estação de trem na Ucrânia

Segundo a operadora ferroviária ucraniana, o drone atingiu uma plataforma onde um trem estava parado, que tinha como destino Zaporizhzhia

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Pelo menos 13 mortos em ataque russo contra estação de trem na UcrâniaPelo menos 13 mortos em ataque russo contra estação de trem na Ucrânia - Foto: Handout/Ukrainian Emergency Service/AFP

Um drone russo atingiu nesta quinta-feira (29) uma estação de trem em Dnipro, no sudeste da Ucrânia, e matou pelo menos 13 pessoas, um ataque classificado como "horrível" pelo presidente Volodimir Zelensky.

O ataque aconteceu no momento em que Ucrânia e Rússia se esforçam para manter uma frágil trégua na cidade de Oleshky (sul), sob ocupação russa desde 2022, onde os moradores enfrentam há vários meses uma escassez de alimentos, água e medicamentos.

O cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos prossegue pelo terceiro dia consecutivo, segundo os dois países.

O secretário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmitro Lubinets, anunciou que "partiu com a delegação ucraniana rumo a Oleshky", passando por Belarus e pela Rússia.

Em outras regiões, no entanto, as forças russas prosseguiram com os bombardeios na Ucrânia.

O ataque contra a estação de trem de Dnipro atingiu uma plataforma "onde estavam um trem metropolitano e um trem de passageiros de serviço regular", afirmou Zelensky.

"As sanções contra Moscou e sua máquina de guerra não devem ser flexibilizadas enquanto a guerra russa continuar", declarou o mandatário nas redes sociais, após lamentar pelo menos 13 mortos no "ataque horrível".

As imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram corpos na plataforma, socorristas ajudando as vítimas e dois trens de passageiros carbonizados, com as janelas destruídas.

Segundo a polícia nacional ucraniana, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas no ataque.

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Desde que iniciou a invasão em larga escala, no fim de fevereiro de 2022, a Rússia utiliza drones para atacar trens na ex-república soviética com frequência.

Centenas de locomotivas foram destruídas e vários ferroviários morreram nos ataques.

Em setembro, mais de 5.800 instalações ferroviárias da Ucrânia foram evacuadas após ameaças de ataques com drones, informou a operadora nacional do serviço.

As conexões ferroviárias são essenciais no país, onde viajar do leste para o oeste pode levar um dia inteiro.

Zelensky critica alívio das sanções
A Força Aérea ucraniana informou que havia interceptado três drones em um ataque diurno, mas que um quarto conseguiu evitar suas defesas e atingiu a estação.

O diretor da companhia ferroviária, Oleksandr Pertovski, afirmou que a situação de ameaça foi alertada, mas que, "infelizmente, ainda havia muitas pessoas na plataforma".

Após o ataque, Zelensky reiterou suas críticas ao acordo anunciado neste mês entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, para que Moscou forneça diesel aos mercados americano e mundial em troca de um alívio das sanções impostas pelos Estados Unidos.

"Quantos ataques terroristas desse tipo a Rússia já executou contra o nosso povo desde que foram suspensas as sanções contra alguns oligarcas russos e o setor energético, em vez de reduzir a tensão?", questionou.

Pelo menos outras cinco pessoas morreram em diferentes ataques russos em toda a Ucrânia, segundo autoridades locais.

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