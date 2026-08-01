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Tragédia Pelo menos 13 mortos em queda de avião com turistas no sul do Peru Informação foi divulgada pelo major da polícia, Jorge Andrade, à imprensa no local do acidente

Pelo menos 13 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que transportava turistas para observar as milenares Linhas de Nazca, uma das principais atrações arqueológicas do Peru, informou a polícia neste sábado (1º).

O acidente com a aeronave ocorreu pouco depois das 13h no horário local (15h de Brasília), após uma descolagem do aeroporto da cidade de Pisco, cerca de 240 km ao sul da capital, Lima.

“Temos a informação de que há 11 passageiros e dois tripulantes que morreram”, declarou o major da polícia Jorge Andrade à imprensa no local do acidente.

“Pela gravidade do acidente, não há sobreviventes. Até o momento, recuperamos quatro corpos”, afirmou Andrade, sem informar a identidade das vítimas.

Ele também não deu detalhes sobre as causas do acidente e disse que a Aeronáutica Civil investigará o caso.

No local, bombeiros e policiais trabalham entre os destroços retorcidos da aeronave, que ainda soltavam fumaça, segundas imagens publicadas no Facebook por correspondente da região.

Pisco possui um pequeno aeródromo de onde operam ofertas de aviões de pequeno porte, com intenso movimento de passageiros, principalmente turistas estrangeiros.

Acidentes semelhantes já ocorreram. Em 2022, a queda de um avião de pequeno porte deixou sete mortos, entre eles dois chilenos e três holandeses.

Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos morreram na queda de uma aeronave da companhia AirNasca, após sobrevoarem as Linhas de Nazca.

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