Pelo menos 15 civis morrem em ataque contra igreja em Burkina Faso

Pelo menos 15 fiéis morreram e dois ficaram feridos neste domingo (25) em um "ataque terrorista" contra uma igreja católica na localidade de Essakane, no norte de Burkina Faso, anunciou o vigário-geral da diocese de Dori, Jean-Pierre Sawadogo.

"Queremos informar sobre um ataque terrorista sofrido pela comunidade católica de Essakane hoje, 25 de fevereiro, quando estava reunida para a oração dominical", escreveu o vigário-geral em um comunicado enviado à AFP.

Sawadogo anunciou um "balanço provisório" de "15 fiéis mortos" e "dois feridos".

"Doze morreram no local e três no CSPS (Centro de Saúde e Promoção Social)" devido aos seus ferimentos, esclareceu.

A aldeia de Essakane está localizada na região conhecida como "três fronteiras", nos limites de Burkina Faso, Mali e Níger, onde grupos jihadistas se estabeleceram.

Sawadogo expressou seu desejo por "paz e segurança" em Burkina Faso, país que enfrenta desde 2015 atos de violência jihadista atribuídos a movimentos armados afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, causando cerca de 20.000 mortes e mais de dois milhões de deslocados internos.

Esses ataques frequentemente visam igrejas no país, onde também aumentaram os sequestros de religiosos cristãos.

Em fevereiro de 2020, 24 pessoas foram assassinadas e 18 ficaram feridas em um ataque a uma igreja protestante na cidade de Pansi (norte).

Em dezembro de 2019, catorze fiéis, incluindo algumas crianças, foram mortos durante um ataque a uma igreja protestante em Hantukura, no leste do país.

E em maio do mesmo ano, dez pessoas foram mortas em dois ataques a duas igrejas católicas no norte do país, em Dablo e Tulfé.

Um mês antes, outro ataque a uma igreja protestante em Silgadji, no norte, deixou cinco mortos.

