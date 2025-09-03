Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
acidente

Pelo menos 15 mortos em descarrilamento de um funicular em Lisboa

Todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente

Reportar Erro
A polícia trabalha no local de um acidente com um funicular que matou 15 pessoas em Lisboa, em 3 de setembro de 2025. A polícia trabalha no local de um acidente com um funicular que matou 15 pessoas em Lisboa, em 3 de setembro de 2025.  - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

O descarrilamento de um funicular em um bairro muito turístico do centro de Lisboa nesta quarta-feira (3) deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco estão em estado grave, informou um responsável dos serviços de emergência.

Todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente, indicou Tiago Augusto, responsável pelo serviço de urgências médicas (Inem), que acrescentou que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não tenha podido precisar sua nacionalidade.

Leia também

• Lisboa: Elevador da Glória descarrila, e queda deixa mortos e feridos

• Sete migrantes foram encontrados mortos em praias no sul da Espanha

• Esperanças de encontrar sobreviventes após terremoto diminuem no Afeganistão

Reportar Erro

Veja também

Newsletter