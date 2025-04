Pelo menos 15 pessoas morrem em incêndio em hotel na Índia; veja vídeo

Um incêndio devastou um hotel na cidade indiana de Calcutá, onde pelo menos 15 pessoas morreram, enquanto outras conseguiram escapar das chamas pulando pelas janelas, informou a polícia nesta quarta-feira.

- Várias pessoas foram resgatadas dos quartos e do telhado do hotel - disse aos jornalistas o chefe de polícia de Calcutá, Manoj Verma, que confirmou “pelo menos 15 mortes”.

️Massive Fire in Kolkata! Last night, a 5-story hotel in the Machua area went up in flames, claiming 14 lives. Desperate to escape, people were seen jumping from windows and rooftops. #KolkataFire #BreakingNews #PrayForKolkata pic.twitter.com/KHd619ItPX