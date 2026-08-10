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Tragédia Pelo menos 18 mortos em Pereira após forte terremoto que atingiu a Colômbia "A situação é crítica", afirmou o governante de Pereira em entrevista à Rádio Caracol

Pelo menos 18 pessoas morreram na cidade colombiana de Pereira após o forte terremoto que atingiu o oeste do país, informou o prefeito Mauricio Salazar.

“A situação é crítica”, afirmou o governante de Pereira em entrevista à Rádio Caracol, após confirmar este primeiro balanço de vítimas devido ao terramoto de magnitude 7,4 que teve o seu epicentro no departamento vizinho de Chocó.

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