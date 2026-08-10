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Tragédia

Pelo menos 18 mortos em Pereira após forte terremoto que atingiu a Colômbia

"A situação é crítica", afirmou o governante de Pereira em entrevista à Rádio Caracol

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Pessoas recebem atendimento médico perto de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026Pessoas recebem atendimento médico perto de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - Foto: Joaquin Sarmiento/AFP

Pelo menos 18 pessoas morreram na cidade colombiana de Pereira após o forte terremoto que atingiu o oeste do país, informou o prefeito Mauricio Salazar.

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“A situação é crítica”, afirmou o governante de Pereira em entrevista à Rádio Caracol, após confirmar este primeiro balanço de vítimas devido ao terramoto de magnitude 7,4 que teve o seu epicentro no departamento vizinho de Chocó.

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