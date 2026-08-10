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Tragédia Pelo menos 20 'estruturas colapsadas' em Cali e 'pessoas presas' após forte terremoto na Colômbia "Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate", afirmou na rede social X o prefeito da terceira maior cidade do país, Alejandro Eder

Pelo menos 20 estruturas desabaram na cidade colombiana de Cali e há "pessoas presas" sob os escombros devido ao forte terremoto que atingiu o oeste do país, informou o prefeito local.

“Até o momento, temos pelo menos 20 estruturas colapsadas em Cali com pessoas presas. Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate”, afirmou na rede social X o prefeito da terceira maior cidade da Colômbia, Alejandro Eder.

Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.



Le pido… pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

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