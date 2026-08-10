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Tragédia

Pelo menos 20 'estruturas colapsadas' em Cali e 'pessoas presas' após forte terremoto na Colômbia

"Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate", afirmou na rede social X o prefeito da terceira maior cidade do país, Alejandro Eder

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Um policial caminha em meio aos escombros de uma loja comercial danificada após o terremoto em Manizales, Colômbia, em 10 de agosto de 2026Um policial caminha em meio aos escombros de uma loja comercial danificada após o terremoto em Manizales, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - Foto: John Bonilla/AFP

Pelo menos 20 estruturas desabaram na cidade colombiana de Cali e há "pessoas presas" sob os escombros devido ao forte terremoto que atingiu o oeste do país, informou o prefeito local.

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“Até o momento, temos pelo menos 20 estruturas colapsadas em Cali com pessoas presas. Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate”, afirmou na rede social X o prefeito da terceira maior cidade da Colômbia, Alejandro Eder.

 

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