TRAGÉDIA

Pelo menos 23 mortos em incêndio em barco na Índia

Três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais morreram por asfixia

Incêndio atinge boate no oeste da ÍndiaIncêndio atinge boate no oeste da Índia - Foto: Reprodução/Redes sociais

Pelo menos 23 pessoas morreram em um incêndio em um barco muito frequentado no balneário de Goa, no oeste da Índia, anunciaram na manhã deste domingo (7) o ministro-chefe Pramod Sawant e outros funcionários.

Vários turistas estão entre as vítimas do incêndio, que começaram em uma discoteca em Arpora, no distrito de Goa Norte, segundo a polícia, relatado pela agência Press Trust of India.

"Hoje é um dia muito doloroso para todos nós em Goa. Um grave incidente de incêndio em Arpora tirou a vida de 23 pessoas", escreveu Sawant no X.

O ministro-chefe disse aos jornalistas no local que “três ou quatro” turistas tinham falecido. Além disso, explicou que três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais morreram por asfixia.

“Visitei o local do incidente e ordenei uma investigação sobre este acontecimento”, afirmou, acrescentando que “os responsáveis enfrentarão as ações mais rigorosas previstas na lei; qualquer negligência será tratada com firmeza”.

Goa, uma antiga colônia portuguesa nas margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna, praias e atmosfera litorânea descontraída.

