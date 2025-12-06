A- A+

TRAGÉDIA Pelo menos 23 mortos em incêndio em barco na Índia Três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais morreram por asfixia

Pelo menos 23 pessoas morreram em um incêndio em um barco muito frequentado no balneário de Goa, no oeste da Índia, anunciaram na manhã deste domingo (7) o ministro-chefe Pramod Sawant e outros funcionários.

Vários turistas estão entre as vítimas do incêndio, que começaram em uma discoteca em Arpora, no distrito de Goa Norte, segundo a polícia, relatado pela agência Press Trust of India.

"Hoje é um dia muito doloroso para todos nós em Goa. Um grave incidente de incêndio em Arpora tirou a vida de 23 pessoas", escreveu Sawant no X.

O ministro-chefe disse aos jornalistas no local que “três ou quatro” turistas tinham falecido. Além disso, explicou que três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais morreram por asfixia.

“Visitei o local do incidente e ordenei uma investigação sobre este acontecimento”, afirmou, acrescentando que “os responsáveis enfrentarão as ações mais rigorosas previstas na lei; qualquer negligência será tratada com firmeza”.

Goa, uma antiga colônia portuguesa nas margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna, praias e atmosfera litorânea descontraída.

