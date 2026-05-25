Pelo menos 28 pessoas morreram no desabamento de mina de ouro ilegal em Angola
País possui ricas reservas de diamantes e outros minerais, como ouro, que atraem milhares de pessoas do país e de nações vizinhas para atividades de mineração ilegais e sem fiscalização
Pelo menos 28 pessoas, muitas da mesma família, morreram no fim de semana após o desabamento de uma mina de ouro ilegal no norte de Angola, informaram a imprensa local e as autoridades.
Angola possui ricas reservas de diamantes e outros minerais, como ouro, que atraem milhares de pessoas do país e de nações vizinhas para atividades de mineração ilegais e sem fiscalização.
As autoridades recuperaram os corpos de 28 pessoas com idades entre 18 e 45 anos, informaram um porta-voz da polícia à televisão pública TPA.
O desabamento ocorreu no sábado, na província do Bengo, ao nordeste de Luanda, capital do país.
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"Esses jovens extraíam estratégias minerais, entre eles ouro, nesta região, e em determinado momento a mina desabou", informou a emissora estatal no domingo.
Um responsável pelos serviços de resgate confirmou o mesmo número de vítimas à imprensa local e afirmou que 13 dos mortos pertenciam à mesma família.
As autoridades do Bengo estimam que cerca de 7.000 garimpeiros ilegais extraem o ouro na província, segundo a agência estatal Angop.