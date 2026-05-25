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Tragédia

Pelo menos 28 pessoas morreram no desabamento de mina de ouro ilegal em Angola

País possui ricas reservas de diamantes e outros minerais, como ouro, que atraem milhares de pessoas do país e de nações vizinhas para atividades de mineração ilegais e sem fiscalização

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Desabamento em mina ilegal de ouro em Angola mata 28 garimpeirosDesabamento em mina ilegal de ouro em Angola mata 28 garimpeiros - Foto: DR / X

Pelo menos 28 pessoas, muitas da mesma família, morreram no fim de semana após o desabamento de uma mina de ouro ilegal no norte de Angola, informaram a imprensa local e as autoridades.

Angola possui ricas reservas de diamantes e outros minerais, como ouro, que atraem milhares de pessoas do país e de nações vizinhas para atividades de mineração ilegais e sem fiscalização.

As autoridades recuperaram os corpos de 28 pessoas com idades entre 18 e 45 anos, informaram um porta-voz da polícia à televisão pública TPA.

O desabamento ocorreu no sábado, na província do Bengo, ao nordeste de Luanda, capital do país.

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"Esses jovens extraíam estratégias minerais, entre eles ouro, nesta região, e em determinado momento a mina desabou", informou a emissora estatal no domingo.

Um responsável pelos serviços de resgate confirmou o mesmo número de vítimas à imprensa local e afirmou que 13 dos mortos pertenciam à mesma família.

As autoridades do Bengo estimam que cerca de 7.000 garimpeiros ilegais extraem o ouro na província, segundo a agência estatal Angop.

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