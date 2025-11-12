A- A+

Notícias Pelo menos 37 mortos e 24 feridos em acidente de ônibus no sul do Peru O ônibus, com 60 passageiros e pertencente à empresa Llamosas, partiu da localidade de Chala, na província de Caravelí, com destino à cidade de Arequipa

Um acidente de ônibus que caiu de um penhasco deixou 37 mortos e 24 feridos nesta quarta-feira (12), após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do Peru, informou à AFP uma autoridade do departamento regional de Saúde.

O acidente é um dos piores dos últimos anos no Peru, país com alto índice de acidentes de trânsito atribuídos, entre outros fatores, ao excesso de velocidade e à condução sob efeito de álcool, segundo diversos estudos.

O ônibus, com 60 passageiros e pertencente à empresa Llamosas, partiu da localidade de Chala, na província de Caravelí, com destino à cidade de Arequipa.

"Temos um número de 37 falecidos (...) além de 24 feridos", disse à AFP Walther Oporto, gerente regional de Saúde de Arequipa.

O acidente ocorreu durante a madrugada na Rodovia Pan-Americana Sul, que liga a Itália ao Chile.

O veículo capotou 200 metros em um barranco no quilômetro 780 da rodovia após colidir frontalmente com uma caminhonete em uma curva, segundo informações da imprensa, que cita fontes do corpo de bombeiros.





Veja também