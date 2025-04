Pelo menos 38 mortos e 102 feridos em ataques aéreos dos EUA no Iêmen

A- A+

O exército de Donald Trump bombardeou na quinta-feira o porto petrolífero de Ras Isa, na costa do Iêmen. De acordo com informações da imprensa local, até o momento são 38 vitimas fatais e 102 pessoas feridas. O local fica distante cerca de 300 quilômetros da capital Sanaã.

Segundo o Comando Central dos EUA, a infraestrutura portuária é operada pelos militantes houthis. O objetivo do ataque foi cortar o fornecimento de combustível para os combatentes.

Esse foi o segundo ataque mais mortal já realizado pelas forças americanas no país. Em março, dois dias de ataques americanos mataram mais de 50 pessoas, disseram autoridades do país.

O local, no Mar Vermelho, abriga um oleoduto e um porto que são "infraestrutura crítica e insubstituível" no Iêmen, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Cerca de 70% das importações do Iêmen e 80% de sua assistência humanitária passam pelos portos de Ras Isa, Hodeidah e al-Salif.

Desde novembro de 2023, os houthis lançaram mais de 100 ataques a embarcações que, segundo eles, estão ligadas a Israel, em uma resposta à guerra em Gaza. Em contrapartida, os EUA deflagraram uma ofensiva para frear os ataques.

Veja também