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Tragédia

Pelo menos 95 mortos no Nepal após enchentes perto da fronteira com a China

Informação foi divulgada pelo porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle

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Pelo menos 95 mortos no Nepal após enchentes perto da fronteira com a ChinaPelo menos 95 mortos no Nepal após enchentes perto da fronteira com a China - Foto: Prabin Ranabhat/AFP

Pelo menos 95 pessoas morreram nesta quarta-feira (26) no Nepal em uma enchente devastadora na fronteira com a China, informou à AFP um porta-voz da polícia.

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"Até o momento registramos 95 mortes", declarou o porta-voz Abi Narayan Kafle. Ele acrescentou que 28 policiais estão desaparecidos.

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