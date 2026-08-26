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Tragédia Pelo menos 95 mortos no Nepal após enchentes perto da fronteira com a China Informação foi divulgada pelo porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle

Pelo menos 95 pessoas morreram nesta quarta-feira (26) no Nepal em uma enchente devastadora na fronteira com a China, informou à AFP um porta-voz da polícia.

"Até o momento registramos 95 mortes", declarou o porta-voz Abi Narayan Kafle. Ele acrescentou que 28 policiais estão desaparecidos.

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