Tragédia
Pelo menos 95 mortos no Nepal após enchentes perto da fronteira com a China
Informação foi divulgada pelo porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle
Pelo menos 95 mortos no Nepal após enchentes perto da fronteira com a China - Foto: Prabin Ranabhat/AFP
Pelo menos 95 pessoas morreram nesta quarta-feira (26) no Nepal em uma enchente devastadora na fronteira com a China, informou à AFP um porta-voz da polícia.
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"Até o momento registramos 95 mortes", declarou o porta-voz Abi Narayan Kafle. Ele acrescentou que 28 policiais estão desaparecidos.