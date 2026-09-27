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ataque Pelo menos cinco mortos em novos ataques russos contra a Ucrânia Na região sul de Zaporizhzhia, três pessoas morreram em ataques noturnos, informou o presidente Volodimir Zelensky

Pelo menos cinco pessoas morreram em ataques russos contra a Ucrânia, indicaram as autoridades neste domingo (27), um dia depois de Moscou ter prometido alcançar seus objetivos de guerra "independentemente das circunstâncias".

Uma das mortes ocorreu na capital, Kiev, onde os ataques russos contra a cidade e seus subúrbios afetaram mais de 16 locais, tanto residenciais quanto industriais.

Na região sul de Zaporizhzhia, três pessoas morreram em ataques noturnos, informou o presidente Volodimir Zelensky.

Em Odessa, as autoridades relataram um "ataque maciço" contra o sul desta região do mar Negro, que causou mais uma morte.

A Rússia intensificou os ataques contra a capital, que se prepara para outro inverno rigoroso desde que Moscou lançou sua invasão, em fevereiro de 2022.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que uma mulher e dois adolescentes de 16 anos ficaram feridos e foram hospitalizados na capital.

Os ataques ocorreram um dia depois de o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, declarar perante a ONU que Moscou pretende continuar sua campanha militar "independentemente das circunstâncias".

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