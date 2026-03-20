Pelo menos dez mortos em incêndio em fábrica de peças de carros na Coreia do Sul
Outras 59 pessoas ficaram feridas no incidente, ocorrido em Daejeon, no centro da Coreia do Sul
Pelo menos dez pessoas morreram no incêndio de uma fábrica de peças para a indústria automotiva na Coreia do Sul, informou, nesta sexta-feira (20), a agência de notícias local Yonhap.
Outras 59 pessoas ficaram feridas no incidente, que começou às 13h locais (1h em Brasília) em Daejeon, no centro do país, acrescentou a agência, citando autoridades locais.
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Cerca de 170 trabalhadores estavam na fábrica quando o incêndio começou, informou a Yonhap.
Um dos corpos foi encontrado no segundo andar da instalação e os demais no terceiro.
As autoridades não indicaram como o incêndio teve início. Os bombeiros não puderam entrar imediatamente na fábrica devido ao risco de desabamento, informou a Yonhap.
O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ordenou que as autoridades mobilizassem todos os recursos disponíveis para as operações de resgate, informou seu gabinete.