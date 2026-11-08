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ACIDENTE Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito O Ministério da Saúde informou, em um balanço preliminar, quatro mortes e 88 feridos, que estavam sendo atendidos em hospitais da região de Gizé

Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (8) após a colisão de dois trens ao sul do Cairo, o que provocou o descarrilamento de vários vagões, informaram as autoridades.

Segundo a autoridade ferroviária egípcia, um trem que fazia o trajeto entre Gizé e Faium colidiu na parte traseira de outro, que seguia do Cairo em direção à cidade de Assuã, no sul do país.

O Ministério da Saúde informou, em um balanço preliminar, quatro mortes e 88 feridos, que estavam sendo atendidos em hospitais da região de Gizé.

O presidente Abdel Fatah al-Sisi afirmou que acompanhava a situação "com grande preocupação" e ordenou uma investigação urgente para "apurar responsabilidades de qualquer pessoa que tenha incorrido em negligência".

As equipes de emergência recorreram a guindastes para retirar os vagões acidentados, segundo a autoridade ferroviária.

Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito. - Foto: AFP

Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito. - Foto: AFP

Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito. - Foto: AFP

Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito. - Foto: AFP

Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito. - Foto: AFP

Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em uma colisão de trens no Egito. - Foto: AFP

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente, ocorrido na mesma região onde, há mais de duas décadas, aconteceu o pior desastre ferroviário da história do Egito.

Em 2002, mais de 370 pessoas morreram quando um incêndio atingiu um trem ao sul do Cairo. Em 2009, vários acidentes ferroviários na mesma região deixaram dezenas de vítimas.

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