A- A+

atentado Pelo menos três feridos e diversas casas danificadas por ataque com dinamite no Peru Segundo a polícia, os agressores usaram cerca de 15 cartuchos de dinamite contra o alvo do ataque

Um ataque com dinamite deixou pelo menos três feridos e diversas residências afetadas na cidade peruana de Trujillo, ocorrido no contexto de confrontos entre organizações criminosas, informaram as autoridades nesta sexta-feira (15).

A forte explosão ocorreu na noite de quinta-feira em uma zona residencial e comercial desta cidade do norte do Peru, epicentro das ações de grupos criminosos há mais de um ano.

Segundo a polícia, citada pela imprensa, os agressores usaram cerca de 15 cartuchos de dinamite contra o alvo do ataque, um imóvel de três andares que ficou virtualmente destruído.

A onda expansiva afetou as residências localizadas em um raio de 100 metros, quebrando vidraças e danificando veículos, segundo imagens divulgadas por canais de televisão.

O ministro do Interior, Carlos Malaver, viajou nesta sexta-feira para Trujillo, 565 km ao norte de Lima.

Este "atentado (...) seria uma disputa entre organizações criminosas para querer recuperar espaços para desenvolver atividades como a extorsão", disse Malaver, citado na conta X do Ministério.

O Centro de Operações de Emergência Regional de Trujillo afirmou que o atentado deixou pelo menos três pessoas feridas, que foram atendidas em um hospital.

O prefeito de La Libertad, Carlos Rodríguez, informou à imprensa que diversas residências sofreram danos.

A imprensa local indicou que na noite de quinta-feira foi divulgado um vídeo nas redes sociais com ameaças do grupo "Los Pulpos" a grupos rivais.

Veja também