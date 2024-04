A- A+

suíça Pelo menos três morrem após serem atingidas por avalanche no sul da Suíça; vídeo A avalanche foi desencadeada pouco depois das 14h, horário local, em uma área fora de pista em Riffelberg, segundo as Forças Armadas

Pelo menos três pessoas morreram e uma ficou ferida nesta segunda-feira em uma avalanche em Zermatt, um dos principais resorts de esqui e montanhismo da Suíça, disse a polícia cantonal de Valais. A avalanche foi desencadeada pouco depois das 14h, horário local, em uma área fora de pista em Riffelberg, segundo as Forças Armadas.

“Avalanche de Riffelberg – no início da noite, o balanço do acontecimento era de três mortos e um ferido. As buscas foram suspensas esta noite”, escreveu a polícia em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter).

Fortes quedas de neve fresca e ventos muito violentos levaram as autoridades a alertar para um risco significativo de avalanches nas regiões alpinas do sul da Suíça. Na segunda-feira de Páscoa, o perigo era grande em algumas partes dos cantões dos Grisões e do Valais.

Neste inverno, 14 pessoas perderam a vida devido a avalanches na Suíça, segundo um relatório divulgado em 27 de março pelo Snow and Avalanche Study Institute (SLF).

