TERREMOTO EM BANGLADESH

Pelo menos três mortos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh

Tremor aconteceu a cerca de 33 quilômetros da capital Daca

Terremoto em BangladeshTerremoto em Bangladesh - Foto: Munir Uz Zaman/AFP

Pelo menos três pessoas morreram após o terremoto de magnitude 5,5 que abalou Bangladesh nesta sexta-feira (21), segundo um balanço provisório do departamento de saúde.

O terremoto ocorreu às 10h38 locais (1h38 em Brasília), próximo à cidade de Narsingdi, a cerca de 33 quilômetros da movimentada capital, Daca, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sistema do USGS que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos havia estimado a possibilidade de "mortes significativas" e danos.

Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, que registrou uma magnitude de 5,7, o tremor durou 26 segundos e o epicentro foi localizado em Madhabdi, no distrito de Narsingdi.

O terremoto provocou pânico entre muitos habitantes desse país de maioria muçulmana e 170 milhões de habitantes, que estavam em suas casas em seu dia de folga quando ouviram uma forte explosão e correram para fora.

Algumas pessoas choravam, outras pareciam chocadas, observaram jornalistas da AFP em Daca.

